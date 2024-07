MONTRÉAL et NEW YORK, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Partenaires Fiera Comox inc. (« Fiera Comox »), un membre du groupe de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ), a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord en vue de la création d'une coentreprise avec Ngāi Tahu Holdings (« Ngāi Tahu ») concernant le domaine forestier de Ngāi Tahu sur l'île du Sud, située sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Fiera Comox acquerra une participation de 85 % dans la coentreprise, Ngāi Tahu conservant une participation de 15 %.

Le domaine s'étend sur environ 45 500 hectares (110 000 acres) et se compose principalement de plantations de pins de Monterey et de sapins de Douglas. Les forêts sont gérées de manière durable en vertu d'une certification du Forest Stewardship Council.

Ce placement constitue la première acquisition de Fiera Comox dans le cadre de sa stratégie mondiale et durable Terres forestières (la « stratégie Terres forestières »), qui investit dans des forêts privées de grande qualité à l'échelle mondiale. La stratégie Terres forestières est dirigée par une équipe de professionnel(le)s très expérimenté(e)s, qui a acquis plus de 2 millions d'acres de terres forestières dans le cadre de transactions d'une valeur totale de plusieurs milliards de dollars. Les membres de l'équipe possèdent également une vaste expérience de l'exploitation, ayant dirigé l'une des plus grandes sociétés fermées de terres forestières d'Amérique du Nord. Cette entreprise gère plus d'un million et demi d'acres, tout en ayant apporté des améliorations considérables en matière de sécurité, de durabilité et de rendement financier.

Antoine Bisson-McLernon, associé et chef de la direction, Fiera Comox, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de nous associer à Ngāi Tahu dans l'une des régions productrices de bois de résineux les plus attrayantes et les plus compétitives au monde. Notre équipe a connu un succès considérable en matière de placement et de création de partenariats en Nouvelle-Zélande. Nous avons hâte de collaborer avec nos partenaires de Ngāi Tahu pour générer une valeur durable à long terme pour la coentreprise, les communautés de la côte ouest et le peuple Ngāi Tahu, en reconnaissance de son lien profond avec la terre. »

Jeff Zweig, associé, vice-président du conseil, chef du capital naturel, Fiera Comox, a commenté : « Je suis très enthousiaste à l'idée d'élargir notre portefeuille de capital naturel dans une région clé pour la stratégie relative aux terres forestières. Nous croyons que nos dizaines d'années d'expérience opérationnelle et notre approche de terrain viendront compléter l'expertise approfondie de l'équipe de direction actuelle et contribueront à améliorer les résultats en matière de développement durable et à créer une valeur ajoutée significative pour les investisseurs. »

Todd Moyle, chef de la direction, Ngāi Tahu Holdings, s'est réjoui de ce partenariat :

« Nous avons hâte d'établir une relation fructueuse à long terme avec Fiera Comox, qui a fait ses preuves en matière de collaboration avec des groupes autochtones, tant en Nouvelle-Zélande qu'au Canada. »

La transaction demeure assujettie à l'approbation des autorités réglementaires.

À propos de Partenaires Fiera Comox inc.

Fiera Comox est un gestionnaire d'actifs mondial qui gère des stratégies d'investissements privés dans les domaines de l'agriculture, des terrains forestiers exploitables, des placements privés et du crédit privé. Au 31 mars 2024, Fiera Comox disposait de 4,0 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion. Présente dans le monde entier, la firme a réalisé plus de 80 investissements dans des actifs privés situés dans 7 pays. Établie en 2016, Fiera Comox est codétenue par la Corporation Fiera Capital ainsi que par les associés de Fiera Comox. La firme vise à générer des rendements attrayants, tout en conservant un horizon d'investissement à long terme et en mettant l'accent sur la préservation du capital tout en investissant de manière responsable. http://www.fieracomox.com.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Elle offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des membres du même groupe qu'elle dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe (chacune, un « membre du même groupe ») que Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où ce membre du même groupe est autorisé à fournir ces services en vertu d'une dispense d'inscription et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par les membres du même groupe d'elle, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au http://www.sedarplus.ca.

