MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « société ») (TSX: FSZ), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a le plaisir d'annoncer qu'elle s'est jointe à l'initiative Net Zero Asset Managers (« l'initiative »), et s'engage à travailler de manière proactive vers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050, afin de soutenir les efforts plus vastes pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius.

L'initiative vise à contraindre le secteur de la gestion d'actifs à jouer un rôle plus concret dans la lutte contre les changements climatiques. Elle est dirigée par les Principes pour l'investissement responsable (PRI), soutenus par les Nations unies, dont la société est signataire depuis 2009, et par cinq autres réseaux d'investisseurs partenaires fondateurs. Un total de 128 signataires, dont les actifs sous gestion collectifs s'élèvent à 43 000 milliards de dollars américains, ont désormais pris part à l'initiative.

Conformément à son engagement à renforcer son approche d'investissement responsable, Fiera Capital fixera un objectif initial pour qu'une partie de ses actifs soit gérée en fonction de l'atteinte de la carboneutralité. Cet objectif sera ensuite revu au moins tous les cinq ans, dans le but d'ajouter d'autres stratégies d'investissement, jusqu'à ce que tous les actifs soient inclus d'ici 2050.

« Nous sommes fiers d'adhérer à l'initiative Net Zero Asset Managers, renforçant ainsi notre contribution à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. Le réchauffement climatique présente des risques importants, tant pour nos clients que pour la société en général. Nous sommes convaincus que notre engagement à atteindre des émissions nettes nulles dans l'ensemble de nos portefeuilles d'ici 2050 nous permettra de renforcer nos responsabilités fiduciaires et d'améliorer notre capacité à protéger les portefeuilles de nos clients contre le risque systémique », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale.

« Bien que les facteurs ESG soient actuellement intégrés dans notre analyse et nos processus de placement, notre décision de prendre part à cette initiative met toute la force de l'entreprise au service de notre engagement à étendre davantage nos efforts en matière d'ESG. »

Tous les fonds d'OPCVM de Fiera Capital basés en Irlande sont classés article 8 sous le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Dans le cadre de sa participation à l'évaluation annuelle du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) pour sept de ses fonds, la Société a réussi à obtenir quatre cotes « Green Star » en 2020, en plus d'obtenir l'accréditation Planet Mark, pour sa filiale en propriété exclusive Fiera Immobilier.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 179,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Analystes et investisseurs : Mariem Elsayed, Directrice principale, Relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 954-6619, [email protected]; Demandes médias - Mondial : Alex-Anne Carrier, Conseillère principale, Communications externes, Corporation Fiera Capital, 514 262-5668, [email protected]; Demandes médias - Royaume-Uni et Europe : Ged Brumby, Director, UK Financial, Smithfield, A Daniel J Edelman Company, Tel : +44 (0)20 3047 2527, Mobile: +44 (0)7540 412301, [email protected]

Liens connexes

http://www.fieracapital.com