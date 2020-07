/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui que son actif sous gestion (« ASG ») était estimé à environ 171,0 G$ CA en date du 30 juin 2020, comparativement à 158,1 G$ CA au 31 mars 2020, soit une augmentation de 12,9 G$ CA, ou 8,2 %. Sur 12 mois, l'ASG a augmenté de 21,5 G$ CA, ou 14,4 %.

Comparativement à un ASG de 158,1 G$ CA au 31 mars 2020, l'appréciation générale des marchés financiers a compté pour 16,4 G$ CA de l'augmentation de l'ASG, laquelle augmentation a été contrée en partie par l'incidence défavorable des cours de change s'élevant à 3,0 G$ CA. Les rentrées nettes de la Société ont été positives, s'établissant à 0,6 G$ CA, et l'acquisition par Canoe Financial LP (« Canoe ») des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements a réduit l'ASG de la Société du côté du marché des conseillers aux investisseurs de 1,2 G$ CA. À la suite de la transaction, Canoe a confié à Fiera Capital des mandats de sous-conseiller s'élevant à 450 M$ CA. Ce montant se reflète dans les flux nets de la Société du deuxième trimestre.

Les stratégies de placements privés alternatifs représentaient 13,4 G$ CA de l'actif géré de 171,0 G$ CA de la Société au 30 juin 2020, ce qui est relativement inchangé par rapport à l'actif géré de 13,3 G$ CA au 31 mars 2020. Sur 12 mois, la Société a augmenté l'actif géré de ses stratégies de placement pour les marchés privés de 3,4 G$ CA, soit 34 %. La société disposait de 1,3 G$ CA supplémentaire en capital engagé et non investi au 30 juin 2020.

« Je suis heureux d'annoncer que l'ASG est revenu aux niveaux pré-pandémie, en plus d'avoir atteint un nouveau record dans l'histoire de Fiera Capital », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale. « Du côté des marchés institutionnels, malgré des retraits nets de 330 M$ CA, nous avons remporté dix nouveaux mandats nets, avec d'importantes victoires aux États-Unis et au Canada dans une vaste gamme de stratégies, notamment dans les mandats multiactifs et des marchés privés. Nous avons enregistré des rentrées nettes de 450 M$ CA dans le marché de la gestion privée, principalement grâce à l'obtention de nouveaux mandats aux États-Unis et par Bel Air Investment Advisors, ainsi que des rentrées nettes de 500 M$ CA dans le marché Conseillers aux investisseurs. Encouragés par ces résultats, nous allons continuer d'investir dans le modèle de distribution de la Société et de l'améliorer. »









(en milliards de $C) Actifs sous gestion au Variation d'un trimestre

à l'autre Variation d'un exercice

à l'autre Marchés M 30 juin 2020 31 mars 2020 30 juin 2019 (G$) (%) (G$) (%) Institutionnels 98,3 90,2 80,2 8,1 9,0 % 18,1 22,6 % Gestion privée 35,9 34,5 32,8 1,4 4,1 % 3,1 9,5 % Conseillers aux investisseurs 36,8 33,4 36,5 3,4 10,1 % 0,3 0,8 % Total 171,0 158,1 149,5 12,9 8,2 % 21,5 14,4 %

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 171,0 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2020. La société offre aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs individuels et aux clients de gestion privée un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont des centres régionaux à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

