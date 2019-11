Fiera Capital présente ses résultats du troisième trimestre de 2019

/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

Actifs sous gestion de 164,7 milliards de dollars au 30 septembre 2019

en hausse de 15 % par rapport au 30 septembre 2018

Produits du troisième trimestre de 2019 de 160,0 millions de dollars, en hausse de 17 %, ou 22,9 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent

en hausse de 17 %, ou 22,9 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent BAIIA ajusté 1,2 de 46,6 millions de dollars contre 36,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2018

contre 36,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2018 Résultat net par action 3 de (0,05) $, comparativement à un résultat net par action de 0,01 $ au troisième trimestre de 2018

comparativement à un résultat net par action de 0,01 $ au troisième trimestre de 2018 Résultat net ajusté par action 1,2,3 de 0,32 $, contre un résultat net ajusté par action de base de 0,29 $ au troisième trimestre de 2018 (résultat net ajusté par action dilué de 0,27 $ au troisième trimestre de 2018)

contre un résultat net ajusté par action de base de 0,29 $ au troisième trimestre de 2018 (résultat net ajusté par action dilué de 0,27 $ au troisième trimestre de 2018) Déclaration d'un dividende de 0,21 $ par action par la Société

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2019.

« Au cours du troisième trimestre, nous avons mis l'accent sur l'intégration de nos récentes acquisitions et sur la mise en place d'une solide plateforme mondiale de TI et d'opérations. Depuis la fondation de Fiera Capital il y a 16 ans, nous avons affecté nos capitaux au développement et à l'accroissement de notre plateforme de placement. Aujourd'hui, nous présentons une vaste gamme de stratégies de placement fructueuses et concurrentielles, ce qui nous place en meilleure position que jamais auparavant pour nous démarquer et servir nos clients à l'échelle mondiale. Nos priorités d'affectation des capitaux pour la prochaine phase de croissance s'articuleront en trois volets. Nous mettrons l'accent sur l'amélioration de nos capacités de distribution pour tirer parti de notre solide gamme de stratégies de placements maintenant en place, nous investirons dans la consolidation de notre plateforme technologique et nous continuons à gérer efficacement notre endettement », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction.



« Nos résultats du troisième trimestre, ainsi que la marge du BAIIA ajusté de 29,1 % nous ravissent, alors que nous continuons à faire des progrès sur divers plans. La rigueur et l'efficacité des efforts d'intégration des acquisitions de nos équipes a dépassé nos attentes, particulièrement en ce qui concerne Gestion d'actifs Foresters, qui a été intégrée avec brio avant même la conclusion de la transaction », a affirmé Vincent Duhamel, président et chef de l'exploitation mondial. « Par ailleurs, nous sommes proactifs et faisons des progrès à l'égard de plusieurs initiatives de simplification et d'amélioration technologique, y compris la mise en place d'une infrastructure mondiale d'opérations et de TI qui nous permettra ultimement de nous démarquer grâce à notre engagement de continuer à offrir un service à la clientèle hors pair. »

« Nous gardons le cap sur la gestion efficace de l'endettement et l'optimisation de notre structure du capital alors que nous réaliserons tous les avantages de nos récentes acquisitions », a ajouté Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière globale. « Nous sommes également heureux de confirmer que le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende de 21 cents par action. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars)









Actifs sous gestion aux Variation d'un trimestre sur l'autre Variation d'un exercice sur l'autre Marchés 30 septembre 2019 30 juin

2019 30 septembre 2018 ($) (%) ($) (%) Institutionnels 92 826 80 198 76 373 12 628 15,7 % 16 453 21,5 % Gestion privée 33 446 32 788 30 976 658 2,0 % 2 470 8,0 % Conseillers aux investisseurs 38 392 36 545 36 126 1 847 5,1 % 2 266 6,3 % Total 164 664 149 531 143 475 15 133 10,1 % 21 189 14,8 %

Faits saillants du troisième trimestre

Actifs sous gestion de 164,7 milliards de dollars au 30 septembre 2019, en hausse de 15,2 milliards de dollars, soit 10,2 % par rapport au 30 juin 2019. Au 30 septembre 2019, les actifs sous gestion étaient inférieurs aux actifs sous gestion préliminaires de 166,1 milliards de dollars annoncés le 18 octobre 2019, en raison de retraits effectués à la fin du mois. Les acquisitions conclues récemment de Gestion d'actifs Foresters inc. (« Foresters »), Integrated Asset Management Corp. (« IAM ») et Natixis Investment Managers Canada Corp. (« Natixis Canada ») ont ajouté 11,2 milliards de dollars, 2,0 milliards de dollars et 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion, respectivement. Des 15,0 milliards de dollars combinés, environ 13,2 milliards de dollars ont été attribués aux Marchés institutionnels et 1,8 milliard de dollars au Marché des conseillers aux investisseurs.

Au 30 septembre 2019, les actifs sous gestion étaient inférieurs aux actifs sous gestion préliminaires de 166,1 milliards de dollars annoncés le 18 octobre 2019, en raison de retraits effectués à la fin du mois. Les acquisitions conclues récemment de Gestion d'actifs Foresters inc. (« Foresters »), Integrated Asset Management Corp. (« IAM ») et Natixis Investment Managers Canada Corp. (« Natixis Canada ») ont ajouté 11,2 milliards de dollars, 2,0 milliards de dollars et 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion, respectivement. Des 15,0 milliards de dollars combinés, environ 13,2 milliards de dollars ont été attribués aux Marchés institutionnels et 1,8 milliard de dollars au Marché des conseillers aux investisseurs. Augmentation des placements fondés sur le passif avec la conclusion de l'acquisition de Foresters - le 16 août 2019. L'acquisition de Foresters, une société de gestion de placements établie en Ontario axée sur les placements institutionnels et en assurance fondés sur le passif, de Foresters Life Insurance Company (« Foresters Financial »), qui a ajouté 11,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, améliore la plateforme à revenu fixe institutionnelle de Fiera Capital et offre à la Société l'occasion d'approfondir sa relation avec Foresters Financial et ses clients.

- le 16 août 2019. L'acquisition de Foresters, une société de gestion de placements établie en axée sur les placements institutionnels et en assurance fondés sur le passif, de Foresters Life Insurance Company (« Foresters Financial »), qui a ajouté 11,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, améliore la plateforme à revenu fixe institutionnelle de Fiera Capital et offre à la Société l'occasion d'approfondir sa relation avec Foresters Financial et ses clients. Consolidation de la plateforme de stratégies de placement privé alternatives avec la conclusion de l'acquisition de IAM - le 3 juillet 2019. L'acquisition de IAM a ajouté plus de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capital engagé dans la plateforme de stratégies de placement privé alternatives de la Société. L'équipe des placements liés à la dette privée de IAM a été intégrée à Fiera Dette Privée et l'équipe de l'immobilier industriel s'est jointe à Fiera Immobilier.

le 3 juillet 2019. L'acquisition de IAM a ajouté plus de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capital engagé dans la plateforme de stratégies de placement privé alternatives de la Société. L'équipe des placements liés à la dette privée de IAM a été intégrée à Fiera Dette Privée et l'équipe de l'immobilier industriel s'est jointe à Fiera Immobilier. Conclusion de l'acquisition annoncée précédemment de Natixis Canada - le 3 juillet 2019. La Société a conclu l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Natixis Canada, la société de portefeuille de Gestionnaires de placements Natixis Canada S.E.C. (« Natixis S.E.C. »), qui agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement pour des fonds d'investissement dont les titres sont placés auprès du public et par voie de placements privés (les « Fonds Natixis »). Conjointement, Natixis S.E.C. et les Fonds Natixis, par la suite renommés « Fiera Investissements », ont ajouté environ 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion au moment de la conclusion de la transaction. Grâce à l'expertise de ses gestionnaires de placements affiliés et à son offre de plus de 200 stratégies de placement, Fiera Investissements sera axée sur la prestation de solutions innovantes offrant croissance du capital et revenus aux investisseurs institutionnels canadiens.

- le 3 juillet 2019. La Société a conclu l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Natixis Canada, la société de portefeuille de Gestionnaires de placements Natixis Canada S.E.C. (« Natixis S.E.C. »), qui agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement pour des fonds d'investissement dont les titres sont placés auprès du public et par voie de placements privés (les « Fonds Natixis »). Conjointement, Natixis S.E.C. et les Fonds Natixis, par la suite renommés « Fiera Investissements », ont ajouté environ 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion au moment de la conclusion de la transaction. Grâce à l'expertise de ses gestionnaires de placements affiliés et à son offre de plus de 200 stratégies de placement, Fiera Investissements sera axée sur la prestation de solutions innovantes offrant croissance du capital et revenus aux investisseurs institutionnels canadiens. Conclusion du placement par prise ferme annoncé précédemment et visant 100 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties de premier rang (4 juillet 2019) et exercice intégral et clôture de l'option de surallocation de 10 millions de dollars (9 juillet 2019).

Résultats financiers et d'exploitation du troisième trimestre de 2019

Le tableau ci-dessous compare des données financières choisies pour le trimestre clos le 30 septembre 2019 avec les données correspondantes du trimestre clos le 30 juin 2019 et du trimestre clos le 30 septembre 2018, ainsi que pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2019 et 2018, respectivement.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action)







TRIMESTRES CLOS LES PÉRIODES DE NEUF MOIS

CLOSES LES

30 septembre

2019 30 juin

2019 30 septembre

2018 30 septembre

2019 30 septembre

2018 ASG (en millions de dollars) 164 664 149 531 143 475 164 664 143 475 Produits









Honoraires de gestion 150 316 135 543 126 936 414 952 357 064 Honoraires de performance 1 564 1 554 1 174 4 725 5 294 Autres revenus 8 076 12 807 8 999 32 968 20 964 Total des produits 159 956 149 904 137 109 452 645 383 322 Charges









Frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes 118 754 110 848 107 254 338 804 304 767 Toutes les autres charges nettes 45 795 43 839 28 728 129 801 81 736

164 594 154 687 135 982 468 605 386 503 Résultat net (4 593) (4 783) 1 127 (15 960) (3 181) Attribuable :









Aux actionnaires de la Société (4 740) (5 513) 995 (16 806) (3 304) À la participation ne donnant pas le contrôle 147 730 132 846 123 Résultat net (4 593) (4 783) 1 127 (15 960) (3 181) Résultat









BAIIA ajusté 46 578 45 804 36 620 131 199 98 163 Résultat net (4 593) (4 783) 1 127 (15 960) (3 181) Résultat net ajusté 32 580 32 481 27 533 89 934 72 987











Résultat par action de base









BAIIA ajusté 0,46 0,47 0,38 1,32 1,05 Résultat net (0,05) (0,06) 0,01 (0,17) (0,04) Résultat net ajusté 0,32 0,33 0,29 0,91 0,78 Résultat par action dilué









BAIIA ajusté 0,46 0,47 0,36 1,32 1,05 Résultat net (0,05) (0,06) 0,01 (0,17) (0,04) Résultat net ajusté 0,32 0,33 0,27 0,91 0,78

Produits

Troisième trimestre de 2019 par rapport au troisième trimestre de 2018

Pour le troisième trimestre de 2019, les produits se sont accrus de 22,9 millions de dollars, ou 17 %, pour se fixer à 160,0 millions de dollars, contre 137,1 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse d'un exercice sur l'autre découle principalement :

de l'incidence sur un trimestre complet de l'acquisition, en août 2018, de Clearwater Capital Partners (« Clearwater »);

»); de l'acquisition d'une participation de 80 % dans Palmer Capital Partners Limited (« Palmer Capital ») en avril 2019;

des récentes acquisitions de Natixis Canada, IAM et Foresters conclues au cours du troisième trimestre de 2019;

de la croissance interne essentiellement attribuable aux secteurs Marchés institutionnels, Gestion privée et Stratégies de placement privé alternatives de Fiera;

partiellement contrebalancés par une diminution des autres revenus essentiellement attribuable à une perte sur des contrats de change à terme, comparativement à un profit pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Troisième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2019

Les produits pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2019 ont augmenté de 10,1 millions de dollars, soit 7 %, comparativement à 149,9 millions de dollars pour le trimestre précédent, essentiellement en raison :

d'une hausse des frais de gestion en raison des trois acquisitions conclues au cours du troisième trimestre de 2019;

de la hausse des produits dans les secteurs Marchés institutionnels et Stratégies de placement privé alternatives de Fiera;

contrebalancés en partie par la diminution des autres revenus, essentiellement en raison d'une perte sur contrats de change à terme, combinée à la diminution des autres revenus liés aux frais de transaction de Stratégies de placement privé alternatives de Fiera.

Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 par rapport à la période de neuf mois close le 30 septembre 2018

Les produits pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 se sont établis à 452,6 millions de dollars, en hausse de 69,3 millions de dollars, ou 18 %, comparativement à 383,3 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse d'un exercice sur l'autre découle principalement :

des produits additionnels attribuables aux acquisitions de Clearwater et de Palmer Capital, ainsi qu'aux trois acquisitions conclues au cours du troisième trimestre de 2019;

et de Palmer Capital, ainsi qu'aux trois acquisitions conclues au cours du troisième trimestre de 2019; de la croissance interne dans les secteurs Marchés institutionnels et Gestion privée attribuable aux capacités de distribution améliorées, ainsi que de la croissance des Stratégies de placement privé alternatives.

Ces résultats ont été partiellement contrebalancés par la diminution des produits du secteur Marché des conseillers aux investisseurs après la vente de nos fonds communs de placement à Canoe Financial LP en février 2019, ainsi que par une baisse des honoraires de performance de fonds choisis.

Résultat ajusté avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ajusté »1) 2))

Troisième trimestre de 2019 par rapport au troisième trimestre de 2018

La Société a réalisé un BAIIA ajusté de 46,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2019 (0,46 $ par action de base et dilué), soit une hausse de 10,0 millions de dollars, ou 27 %, contre 36,6 millions de dollars (0,38 $ par action de base et 0,36 $ par action dilué) pour la période correspondante de 2018. Cette progression est avant tout attribuable :

aux acquisitions de Clearwater et de Palmer Capital, ainsi qu'aux trois acquisitions conclues au troisième trimestre de 2019;

et de Palmer Capital, ainsi qu'aux trois acquisitions conclues au troisième trimestre de 2019; à la hausse des produits découlant du déploiement des stratégies de placement privé alternatives en immobilier, en infrastructures et en financement privé;

au changement de classement de certaines charges locatives, passées des charges d'exploitation aux coûts de financement et aux amortissements des suites de l'adoption d'une nouvelle norme comptable liée aux contrats de location (« IFRS 16, Contrats de location »).

Troisième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2019

Pour le troisième trimestre de 2019, le BAIIA ajusté a augmenté de 0,8 million de dollars, ou 2 %, par rapport au deuxième trimestre de 2019. Cette hausse séquentielle du BAIIA ajusté est avant tout attribuable à la hausse des produits découlant des trois acquisitions conclues au troisième trimestre de 2019, ainsi qu'à la croissance interne, facteurs partiellement contrebalancés par une perte sur les contrats de change à terme, contre un profit au trimestre précédent et par la hausse globale des charges d'exploitation découlant des récentes acquisitions conclues au cours du troisième trimestre.

Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 par rapport à la période de neuf mois close le 30 septembre 2018

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, le BAIIA ajusté s'est établi à 131,2 millions de dollars (1,32 $ par action de base et dilué), ce qui représente une hausse de 33,0 millions de dollars, ou 34 %, par rapport à 98,2 millions de dollars (1,05 $ par action de base et dilué) pour la période correspondante de 2018. La hausse découle essentiellement :

des acquisitions de Clearwater et de Palmer Capital, ainsi que des trois acquisitions conclues au troisième trimestre de 2019;

et de Palmer Capital, ainsi que des trois acquisitions conclues au troisième trimestre de 2019; de la hausse des produits découlant du déploiement des stratégies de placement privé alternatives en immobilier, en infrastructures et en financement privé;

du changement de classement de certaines charges locatives, passées des charges d'exploitation aux coûts de financement et aux amortissements des suites d'une nouvelle norme comptable liée aux contrats de location (« IFRS 16, Contrats de location »).

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société

Troisième trimestre de 2019 par rapport au troisième trimestre de 2018

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2019, la Société a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de (4,7) millions de dollars, ou (0,05) $ par action (de base et dilué), contre 1,0 million de dollars, ou 0,01 $ par action (de base et dilué) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette variation négative est essentiellement imputable à la hausse des charges d'exploitation dans leur ensemble découlant des récentes acquisitions conclues au cours du troisième trimestre, de même qu'à la hausse des coûts de restructuration et autres coûts d'intégration, à l'augmentation de la charge d'intérêts et de la charge d'impôt sur le résultat, ainsi qu'à la hausse des obligations au titre du prix d'achat ayant trait à l'acquisition de Clearwater.

Troisième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2019

La Société a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de (4,7) millions de dollars, ou (0,05) $ par action (de base et dilué) au cours du troisième trimestre de 2019, contre (5,5) millions de dollars, ou (0,06) $ par action (de base et dilué) pour le trimestre précédent. Cette variation du résultat net est essentiellement attribuable à la hausse des produits et à la baisse des coûts liés aux acquisitions, à la baisse de la rémunération fondée sur des actions et à la diminution de la charge d'impôt sur le résultat, contrebalancées en partie par la hausse de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, la hausse de la charge d'intérêts, la hausse des coûts de restructuration et d'intégration et la hausse des obligations au titre du prix d'achat ayant trait à l'acquisition de Clearwater.

Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 par rapport à la période de neuf mois close le 30 septembre 2018

La Société a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de (16,8) millions de dollars, ou (0,17) $ par action (de base et dilué) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, contre (3,3) millions de dollars, ou (0,04) $ par action (de base et dilué) pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation du résultat net est attribuable à la hausse des charges d'exploitation dans leur ensemble par suite des récentes acquisitions réalisées au cours du troisième trimestre ainsi qu'à la hausse de la charge d'intérêts, à une augmentation de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, à la hausse des coûts d'acquisition et de restructuration et à la hausse de la charge d'impôt sur le résultat.

Résultat net ajusté1) 2) attribuable aux actionnaires de la Société

Troisième trimestre de 2019 par rapport au troisième trimestre de 2018

Le résultat net ajusté pour le troisième trimestre de 2019 a totalisé 32,6 millions de dollars (0,32 $ par action de base et dilué), soit une hausse de 5,1 millions de dollars par rapport à 27,5 millions de dollars (soit 0,29 $ par action de base et 0,27 $ par action dilué) au troisième trimestre de 2018, essentiellement en raison d'une hausse du total des produits découlant des acquisitions de Clearwater, Natixis Canada, IAM et Foresters, ainsi que de la croissance interne.

Ce facteur a été contrebalancé en partie par la hausse des frais de vente et charges générales et administratives suivant la croissance de la Société, par la hausse des intérêts sur la dette à long terme et les contrats de location, ainsi que par la hausse de la charge d'impôt sur le résultat.

Troisième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2019

Pour le troisième trimestre de 2019, le résultat net ajusté a totalisé 32,6 millions de dollars (0,32 $ par action, de base et dilué), en hausse de 0,1 million de dollars par rapport à 32,5 millions de dollars (0,33 $ par action, de base et dilué) au deuxième trimestre de 2019. Cette augmentation du résultat net ajusté est essentiellement attribuable à la hausse des résultats d'exploitation contrebalancée en partie par la hausse de la charge d'intérêts.

Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 par rapport à la période de neuf mois close le 30 septembre 2018

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, le résultat net ajusté a totalisé 89,9 millions de dollars (0,91 $ par action, de base et dilué), en hausse de 16,9 millions de dollars par rapport à 73,0 millions de dollars (0,78 $ par action, de base et dilué) pour la période correspondante de 2018, essentiellement en raison d'une hausse des produits découlant de la croissance des actifs sous gestion suivant la conclusion de cinq acquisitions, de la croissance interne et de la croissance des marchés.

Ce facteur a été contrebalancé en partie par la hausse des frais de vente et charges générales et administratives suivant la croissance de la Société et l'inclusion des charges d'exploitation de Clearwater, Palmer, Fiera Investissements, IAM et Foresters, par la hausse des intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location, ainsi que par la hausse de la charge d'impôt sur le résultat.

Dividende

Le 7 novembre 2019, le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,21 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital. Le dividende est à payer le 18 décembre 2019 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 20 novembre 2019. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Conférence téléphonique

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le vendredi 8 novembre 2019, à compter de 10 h 30 (HNE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1‑888‑231‑8191 (sans frais) et pour y accéder à partir d'ailleurs dans le monde, composez le 1-647-427-7450.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section « Relations avec les investisseurs » du site Web de Fiera Capital (www.fieracapital.com), sous la rubrique « Événements ».

Une rediffusion de la téléconférence sera disponible par téléphone jusqu'au 15 novembre 2019. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1‑855‑859‑2056 (sans frais), code 7778632. La rediffusion sera aussi accessible dans les jours suivants, dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements ».

Notes

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Certaines données comparatives ont été retraitées pour être conformes avec la présentation de la période à l'étude. Il y a lieu de se reporter à la rubrique Mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS. Le rapport de gestion se trouve au www.fieracapital.com. La Société a adopté l'IFRS 16, Contrats de location, le 1er janvier 2019. Ce a eu comme conséquence un changement de classement de certaines charges locatives, passées des charges d'exploitation aux coûts de financement et aux amortissements. Les données comparatives présentées pour 2018 n'ont pas été retraitées et sont présentées, comme elles l'étaient auparavant, selon l'IAS 17, Contrats de location, et les interprétations connexes. Attribuable aux actionnaires de la Société

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé.

Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou circonstances nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 164,7 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2019. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Mariem Elsayed, Directrice principale, Relations avec les investisseurs et affaires publiques, Corporation Fiera Capital, 514-954-6619, melsayed@fieracapital.com

Related Links

http://www.fieracapital.com