MONTRÉAL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Maxime Ménard au poste de président et chef de la direction, Fiera Canada et Gestion privée mondiale, qui prendra effet le 8 janvier 2024. Il sera basé à Montréal et se joindra également au comité exécutif de Fiera Capital.

Maxime Ménard (Groupe CNW/Corporation Fiera Capital)

Maxime sera responsable des activités canadiennes et de gestion privée mondiale de Fiera Capital. Il collaborera étroitement avec les équipes de direction des Marchés publics et des Marchés privés afin d'assurer une harmonisation avec les priorités stratégiques de la Société. Sa vaste expertise et son impressionnant réseau composé d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de clients de gestion privée créeront de nouvelles occasions d'affaires d'envergure pour Fiera Capital, tout en renforçant l'identité et la force de sa marque.

« La carrière exceptionnelle de Maxime témoigne de sa capacité à jouer un rôle de leadership stratégique pour stimuler le rendement et rester à l'affût des tendances du marché, ainsi qu'à établir des relations fructueuses avec la clientèle », a affirmé Jean-Guy Desjardins, président du Conseil et chef mondial de la direction. « Ses connaissances et sa compréhension approfondies de la gestion d'actifs renforceront la solide équipe exécutive que nous avons déjà en place et contribueront à la réussite de la firme. Nous sommes prêts à amorcer 2024 en nous appuyant sur un plan de croissance solide et sur des ressources supplémentaires en matière de ventes et de distribution dans chacune de nos quatre régions principales. Nous pourrons ainsi saisir de nouvelles occasions d'affaires et pénétrer de nouveaux marchés. »

« Je suis ravi d'assumer ce nouveau rôle et de me joindre à l'équipe performante et dévouée de Fiera Capital. J'y vois une formidable occasion de contribuer à l'expansion de la firme, en tirant parti de notre plateforme de placement de premier plan », a déclaré Maxime Ménard. « Notre capacité à constituer des portefeuilles diversifiés comportant un éventail de stratégies sur les marchés publics et privés représente un avantage unique et hautement compétitif au sein de notre secteur d'activité. Nous pourrons accroître considérablement nos revenus et avoir une incidence durable au sein du marché canadien. »

Maxime est un dirigeant accompli et renommé, fort de plus de 25 années d'expérience dans le secteur du placement. Avant de se joindre à Fiera Capital, il a occupé des postes de direction chez Jarislowsky Fraser pendant 20 ans, notamment ceux de président et de chef de la direction, et membre du conseil d'administration et du comité de gestion au cours des cinq dernières années. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université York et d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Il siège au conseil de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, dont il a été nommé vice-président en juin 2023.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (ci-après « Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ. www.fieracapital.com

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (appelée un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le produit est enregistré et/ou le membre de son groupe est inscrit ou autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils d'investissement à des clients américains et n'offre pas de services de conseil en investissement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Les informations contenues dans les communiqués de presse et nouvelles de la société sont valables à la date indiquée. Vous ne devriez pas supposer que ces déclarations restent exactes ou valides après cette date.

