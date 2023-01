MONTREAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui son actif sous gestion (« ASG »), qui est estimé à environ 158,5 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022, comparativement à 158,3 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2022.

Par plateforme

d'investissement ASG au Variation d'un trimestre à l'autre Variation d'un exercice à l'autre (en milliards de $ CA) 31 décembre 2022 30 septembre 2022 31 décembre 2022 (G$) % (G$) % Marchés publics 140.3 140.0 172.4 0.3 0.2 % -32.1 -18.6 % Marchés privés 18.2 18.3 15.9 -0.1 -0.5 % 2.3 14.5 % Total 158.5 158.3 188.3 0.2 0.1 % -29.8 -15.8 %

Lesichiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Par réseau

de distribution ASG au Variation d'un trimestre à l'autre Variation d'un exercice à l'autre (en milliards de $ CA) 31 décembre 2022 30 septembre 2022 31 décembre 2021 (G$) % (G$) % Institutionnels 84.3 81.1 94.6 3.2 3.9 % -10.3 -10.9 % Intermédiaires financiers 60.3 63.3 78.5 -3.0 -4.7 % -18.2 -23.2 % Gestion privée 13.9 13.9 15.2 0.0 0.0 % -1.3 -8.6 % Total 158.5 158.3 188.3 0.2 0.1 % -29.8 -15.8 %

Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Résultats du quatrième trimestre de 2022

La Société dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2022 le vendredi 24 février 2023, avant l'ouverture des marchés, et tiendra une conférence téléphonique le même jour à 10 h 00 (HE).

Information pour la conférence téléphonique :

La conférence téléphonique aura lieu le vendredi 24 février 2023, à 10 h 00 (HE).

Les analystes financiers seront invités à poser des questions.

Les journalistes et autres personnes intéressées sont invités à titre d'auditeurs uniquement.

Accès à la conférence téléphonique :

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone ici afin de recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également composer le numéro ci-dessous pour être intégré à l'appel par un opérateur:

du Canada et des États-Unis: 1-888-390-0620 (sans frais), code d'accès 25545359;

et des États-Unis: 1-888-390-0620 (sans frais), code d'accès 25545359; hors de l'Amérique du Nord: 1-416-764-8651, code d'accès 25545359;

en direct, par webdiffusionhttps://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1471628&tp_key=74524f4f4e.

Information financière :

Le communiqué de presse des résultats, les informations financières complémentaires et une présentation seront disponibles au ri.fieracapital.com avant le début de la conférence téléphonique.

Réécoute de la conférence téléphonique :

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 3 mars 2023 au 1-888-390-0541 (sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 545359 suivi du carré (#).

La webdiffusion demeurera disponible pendant les trois mois suivant l'appel.

Déclarations prospectives

Le présent document contient des déclarations prospectives portant sur des événements ou résultats futurs et fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Les déclarations prospectives peuvent contenir des commentaires quant aux objectifs de Fiera Capital, aux stratégies pour l'atteinte de ces objectifs, aux résultats financiers attendus et aux perspectives pour les activités de Fiera Capital et pour les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et les autres économies à l'échelle mondiale. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses qu'elle juge raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose au moment où elles sont émises, et elles peuvent habituellement être reconnues par des termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « planifie », « estime », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prévoit », « potentiel », « continue », « cible », « entend » ou la forme négative de ces termes ou toute terminologie comparable, ainsi que des expressions similaires conjuguées au conditionnel ou au futur, comme « fera », « devrait » et « pourrait ».

En raison de leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, incertitudes et risques inhérents, tant généraux que particuliers, ainsi que le risque que les prévisions, projections, attentes ou conclusions s'avèrent inexactes. L'incertitude engendrée par la pandémie de COVID-19 a accentué ce risque en raison des défis additionnels qu'elle pose pour la formulation de prévisions, projections, attentes ou conclusions. La Société ne garantit donc pas que ses déclarations prospectives se réaliseront et elle conseille aux lecteurs de ne pas s'y fier indûment, puisque les résultats et faits réels pourraient différer sensiblement des prévisions, projections, attentes ou conclusions qui y sont exprimées en raison d'importants facteurs dont bon nombre sont indépendants de sa volonté. Ces facteurs comprennent, notamment, les risques liés au rendement des placements, au placement des ASG et à la concentration des ASG liés à des stratégies de placement pour lesquelles StonePine est le sous-conseiller, le risque de réputation, le risque lié aux questions réglementaires, les politiques, procédures et capacité de sécurité de l'information, les lois en matière de vie privée, le risque lié aux litiges, la couverture d'assurances, les relations avec des tiers, la croissance et l'intégration des entreprises acquises, la croissance des ASG, le personnel clé, ainsi que d'autres facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou analysés dans d'autres documents déposés périodiquement par la Société auprès des autorités compétentes en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

La liste des facteurs susmentionnés n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives figurant au présent document ou dans toute autre information présentée par Fiera Capital, les investisseurs et autres devraient considérer avec prudence les facteurs précédents et d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective, écrite ou verbale énoncée à l'occasion par la Société ou en son nom à la lumière de nouveaux événements ou circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicable

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement C$158,5 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022 . La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Renseignements: Analystes et investisseurs, Marie-France Guay, Vice-présidente principale, Trésorerie et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 294-5878, [email protected]; Demandes médias, Alex-Anne Carrier, Conseillère principale, Communications externes, Corporation Fiera Capital, 514 692-5714, [email protected]