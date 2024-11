MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan, a annoncé avoir reçu le 7 novembre 2024 un avis de résiliation de l'accord de sous-conseil entre la Société et Canoe Financial LP (« Canoe ») concernant les fonds sous-conseillés par la Société et PineStone Asset Management Inc. (« PineStone »).

La date effective de la résiliation du contrat de la Société et le transfert conséquent des actifs sous gestion (« AUM ») à PineStone sont prévus pour le 10 janvier 2025.

Les fonds gérés par Canoe et sous-conseillés par Fiera Capital en vertu de cet accord représentaient environ 5,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion sur la plateforme marchés publics de la Société au 30 septembre 2024.

Fiera Capital poursuit sa stratégie de croissance organique et a confiance en sa capacité à atténuer cette réduction des actifs sous gestion et à maintenir un rendement financier constant tout au long de l'année 2025.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives relatives à des événements futurs ou à la performance future, reflétant les attentes ou les croyances de la direction concernant des événements futurs incluant les conditions économiques et commerciales, les perspectives, les tendances, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance, les perspectives d'affaires et les nouvelles initiatives de Fiera Capital, y compris celles attendues pour atténuer la réduction des actifs sous gestion résultant de la résiliation de l'accord de sous-conseil par Canoe. Les déclarations prospectives peuvent inclure des commentaires sur les objectifs de Fiera Capital, les stratégies pour atteindre ces objectifs, les résultats financiers attendus et les perspectives pour les activités de Fiera Capital et pour les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et d'autres économies mondiales. Ces déclarations reflètent les croyances actuelles de la direction et sont basées sur des facteurs et des hypothèses qu'elle considère raisonnables, basés sur les informations actuellement disponibles pour la direction, et peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croire », « prévoir », « viser », « objectif », « planifier », « anticiper », « estimer », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prédire », « potentiel », « envisager », « projeter », « continuer », « cibler », « avoir l'intention de », ou la forme négative de ces termes ou d'autres terminologies comparables et des expressions similaires de verbes au futur ou conditionnel, tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait ».

De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, risques et incertitudes, à la fois générales et spécifiques, et le risque que les prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions ne se révèlent pas exactes. En conséquence, la Société ne garantit pas que toute déclaration prospective se matérialisera et les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. Un nombre important de facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Fiera Capital, pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent considérablement des prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions exprimées dans de telles déclarations prospectives, incluant, mais sans s'y limiter, les risques liés à la performance des investissements et à l'investissement des AUM, la concentration des AUM liée aux stratégies sous-conseillées par PineStone, les employés clés, l'industrie de la gestion d'actifs et la pression concurrentielle, le risque de réputation, la conformité réglementaire, les politiques, les procédures et les capacités de sécurité de l'information, les risques de litige, la couverture d'assurance, les relations avec les tiers, l'endettement, le risque de marché, le risque de crédit, les risques liés à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la récession, la structure de propriété et la dilution potentielle et autres facteurs décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 sous la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » ou discutés dans d'autres documents déposés par la Société auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières de temps à autre, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

La liste précédente des facteurs de risque n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives dans ce document et à toute autre divulgation faite par Fiera Capital, les investisseurs et autres devraient considérer attentivement ces facteurs, d'autres incertitudes et événements potentiels. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par elle ou en son nom, afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou des circonstances ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et le Moyes-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (ÉtatsUnis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (appelée un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le produit est enregistré et/ou le membre de son groupe est inscrit ou autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des ÉtatsUnis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital Corporation ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

