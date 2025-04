MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, annonce aujourd'hui la clôture prochaine de ses stratégies Actions canadiennes de petite capitalisation et Opportunités micro cap, à la suite de discussions avec Marc Lecavalier, gestionnaire principal de portefeuille responsable des deux stratégies.

Ensemble, ces deux stratégies représentaient environ 1,2 milliard CAD en actifs sous gestion au 31 décembre 2024. La Société n'anticipe pas d'impact financier significatif lié à cette décision.

Fiera Capital évalue continuellement son offre de produits d'investissement afin de s'assurer d'un alignement optimal avec ses objectifs stratégiques à long terme. Son approche rigoureuse en gestion de portefeuille garantit à ses clients un accès continu à des solutions d'investissement performantes et de grande qualité, à la fois sur les marchés publics et privés, à l'échelle mondiale.

Fiera Capital demeure engagée à offrir des stratégies d'investissement à forte conviction, soutenues par une expertise approfondie sur les marchés publics et privés. Au 31 mars 2025, la Société affichait des actifs sous gestion (ASG) préliminaires d'environ 161,6 milliards CAD.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

