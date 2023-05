/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS

MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 5 avril 2023 ont été élus administrateurs de la Société à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 25 mai 2023.

Chacun des quatre (4) candidats proposés au poste d'administrateurs de catégorie A a été élu par une majorité des voix exprimées par les porteurs d'actions avec droit de vote subordonné de catégorie A et les fondés de pouvoir de cette catégorie. Les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de catégorie A sont les suivants :

Administrateurs de catégorie A Votes pour Abstentions # % # % John Braive 25 582 498 94,28 1 551 288 5,72 Annick Charbonneau 25 547 574 94,15 1 586 212 5,85 Gary Collins 21 383 498 78,81 5 750 288 21,19 François Olivier 25 483 824 93,92 1 649 962 6,08

Chacun des six (6) candidats proposés au poste d'administrateurs de catégorie B a été élu par le seul porteur d'actions avec droit de vote spécial de catégorie B, Fiera Capital S.E.C. Les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de catégorie B sont les suivants :

Administrateurs de catégorie B Votes pour Abstentions # % # % Réal Bellemare 19 412 401 100 0 0 Jean-Guy Desjardins 19 412 401 100 0 0 Lucie Martel 19 412 401 100 0 0 Guy Masson 19 412 401 100 0 0 Jean C. Monty 19 412 401 100 0 0 Norman M. Steinberg 19 412 401 100 0 0

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 164,7 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2023. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à favoriser une prospérité durable pour toutes nos parties prenantes. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ » www.fieracapital.com.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « Membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où le Membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

