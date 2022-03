CALGARY, AB, le 9 mars 2022 /CNW/ - Field Safe Solutions Inc. (« Field Safe ») et Kyndryl (NYSE : KD), le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique au monde, annoncent aujourd'hui avoir signé un accord de partenariat pour utiliser la plateforme Field Safe destinée à collecter efficacement des données sur le terrain pour surveiller l'activité et la sécurité des travailleurs dans toutes les industries.

Selon les termes de l'accord, Kyndryl mettra en pratique son expertise en matière de services gérés pour exploiter et analyser les données collectées par Field Safe afin d'améliorer les performances opérationnelles et de favoriser la sécurité des travailleurs dans des secteurs tels que l'exploitation minière, l'énergie et les services publics, la fabrication, etc. Field Safe et Kyndryl vont également envisager des opportunités communes pour fournir des solutions de pointe et des innovations supplémentaires aux entreprises du classement Fortune 1000.

« Dans le cadre de notre engagement à favoriser les perspectives économiques au Canada, Kyndryl s'associe fièrement à Field Safe pour soutenir la sécurité des travailleurs dans le monde entier », a déclaré Xerxes Cooper, président de Kyndryl Canada. « Il n'a jamais été aussi important de se concentrer sur la sécurité des travailleurs, et nous tenons à être le moteur technologique des programmes de santé et de sécurité pour aider nos clients dans toutes les régions du monde à respecter et à aller au-delà des réglementations tout en prenant soin de leur atout le plus important, leur personnel. »

Cam Barrett, PDG de Field Safe, estime que « ce partenariat est un exemple de reconnaissance par un acteur majeur du marché de la valeur de la plateforme Field Safe visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à promouvoir la culture de la sécurité. Notre solution tout-en-un gagne le marché des entreprises, ce qui se traduit par des partenariats continus comme celui-ci et par le fait que les entreprises du classement Fortune 1000 utilisent déjà notre système. Nous sommes impatients de poursuivre notre rôle de moteur du changement et de l'innovation afin de garantir la sécurité des travailleurs et de leur permettre de rentrer chez eux chaque soir auprès de leur famille. »

Kyndryl a pour objectif de fournir les solutions commerciales les plus avancées à ses clients dans plus de 60 pays. Comptant plus de 88 000 employés hautement qualifiés dans le monde, Kyndryl investit dans des partenariats stratégiques mondiaux et nationaux avec les plus grandes organisations technologiques et les entreprises hyperscalaires de nuage du monde. Les solutions conjointes développées dans le cadre de ces partenariats, notamment dans les domaines de l'IA, de la 5G, de l'informatique de périphérie, du nuage hybride et de la sécurité, permettent aux clients du Canada et du monde entier de réaliser leurs objectifs commerciaux les plus urgents de manière moderne.

À PROPOS DE FIELD SAFE

Field Safe Solutions est une société de logiciels en tant que service (SaaS) basée sur le nuage. Notre siège social est à Calgary, Alberta. Notre solution ESS conviviale et notre méthodologie de flux de travail plus intelligente rapprochent les travailleurs et permettent à nos clients de gagner du temps, de l'argent et de sauver des vies. Nous y parvenons en comblant le manque de données sur le terrain : nous facilitons la communication et le partage d'informations en temps réel entre les travailleurs, qu'ils se trouvent sur le site d'un client, travaillent à domicile, au bureau ou soient en déplacement, à tout moment et partout dans le monde. Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.fieldsafesolutions.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Kyndryl

Kyndryl (NYSE : KD) est le plus grand fournisseur d'infrastructures informatiques au monde. L'entreprise conçoit, développe, gère et modernise les systèmes informatiques vitaux complexes dont le monde dépend chaque jour. Les 88 449 employés de Kyndryl servent plus de 4 000 clients dans plus de 60 pays à travers le monde, dont 75 % des entreprises du classement Fortune 100. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.kyndryl.com.

