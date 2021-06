OTTAWA, ON, le 8 juin 2021 /CNW/ - Field Effect, une entreprise mondiale de cybersécurité spécialisée dans la protection de qualité renseignement pour les petites et moyennes organisations, et PG Solutions, une entreprise de technologie de l'information de premier plan fournissant des solutions logicielles de pointe pour les villes intelligentes du Québec, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour offrir des services complets de surveillance, de détection et d'intervention aux municipalités du Québec.

Le passage au travail à distance pendant la pandémie de COVID-19, associé à la transformation numérique en cours dans de nombreuses villes, a considérablement accru les vulnérabilités et les points attaquables pour les municipalités. Compte tenu de la nature des informations personnelles et confidentielles qu'elles traitent, les municipalités sont des cibles attrayantes pour les acteurs de ransomware.

« Les municipalités sont à l'avant-garde de l'innovation, mais comme beaucoup d'autres organisations, la cybersécurité peut souvent être une réflexion après coup dans leur transformation numérique », affirme Andrew Milne, chef des revenus chez Field Effect.

« PG Solutions reconnaît cette lacune et les défis de sécurité auxquels ses clients sont confrontés. Ensemble, nous offrirons une protection avancée aux municipalités du Québec face à ce paysage de menaces en constante évolution.

Covalence est une solution plug-and-play de détection et de réponse gérée (MDR) qui fournit une surveillance et une protection avancées sur l'ensemble de l'infrastructure informatique d'une organisation, y compris les réseaux, les appareils et les applications basées sur le cloud. En s'associant à Field Effect, les clients de PG Solutions bénéficient d'une solution de sécurité économique, facile à gérer et intelligente.

« Au fil des ans, nous avons vu un certain nombre de nos clients devenir victimes de cyberattaques et nous avons vu de première main l'impact que cela a eu sur l'ensemble de l'écosystème », déclare Daniel Rondy, vice-président exécutif de PG Solutions. « En nous associant à Field Effect, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une solution de sécurité holistique qui non seulement offre une protection complète, mais aide également à atténuer les défis budgétaires et de compétences auxquels beaucoup sont confrontés en matière de cybersécurité. » Le partenariat entre PG Solutions et Field Effect permettra de faire face au nombre croissant de municipalités du Québec victimes de cyberattaques depuis 2019.

À propos de Field Effect Software Inc.

Field Effect estime que les organisations de toutes tailles méritent des solutions de cybersécurité puissantes pour les protéger. Les produits et services de détection, de surveillance, de formation et de conformité des menaces de l'entreprise sont le résultat d'années de recherche et de développement par les plus brillants talents de l'industrie de la cybersécurité. Pour plus d'informations, visitez https://www.fieldeffect.com.

À propos de PG Solutions

PG Solutions est une entreprise de technologie de l'information de premier plan pour les villes intelligentes au Québec. Nous fournissons aux municipalités, aux agences gouvernementales et aux entreprises privées des solutions logicielles de pointe. PG Solutions compte plus de 1 000 clients au Canada et aux États-Unis. PG Solutions est une filiale de Harris Computer Systems. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec David Champmartin, directeur du développement des affaires municipales chez PG Solutions, ou visitez-nous à https://www.pgsolutions.com/. Connectez-vous avec PG Solutions par e-mail à [email protected]

