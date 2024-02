De nouveaux produits sont offerts alors que l'actif sous gestion des FNB Fidelity Simplifié surpasse 1 G$ (au 22 janvier 2024)

TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a lancé aujourd'hui les produits de placement suivants :

Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes (le Fonds) et série FNB;

FNB Fidelity Toutes Actions (les FNB);

séries FNB de fonds communs de placement alternatifs existants (les séries FNB du Fonds et les séries FNB de fonds communs de placement alternatifs existants sont collectivement appelées les « séries FNB »).

Les FNB et les séries FNB commenceront à se négocier aujourd'hui par l'entremise de Cboe Canada sous les symboles boursiers indiqués plus bas.

« Fidelity continue d'élargir son offre de FNB pour répondre à la demande croissante des investisseurs », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing, chez Fidelity. « En démarrant 2024 avec un éventail de nouveaux fonds, y compris des stratégies non traditionnelles, notre objectif est d'offrir aux Canadiennes et Canadiens de nouvelles façons diversifiées d'investir leur épargne et d'atteindre leurs objectifs financiers. »

Présentation du Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes et de la série FNB

Le Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes est un nouvel ajout à la gamme de fonds alternatifs de Fidelity, tous offerts aux investisseurs canadiens. Il vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés canadiennes à l'aide de positions longues et courtes.

La gestionnaire de portefeuille Reetu Kumra et l'équipe d'analystes en recherche de Fidelity travailleront de concert pour tirer parti de la recherche fondamentale tout en adoptant une approche de construction de portefeuille fondée sur des règles. Le recours à la vente à découvert devrait généralement représenter environ 30 % de la valeur liquidative du Fonds.

Voyez la session « Posez-moi toutes vos questions » sur Reddit animée par Reetu Kumra pour obtenir des analyses sur la recherche en placement.

Principaux avantages pour les investisseurs :

Un potentiel de rendement accru - La prise de positions longues et courtes est une approche différente des placements en actions canadiennes et offre la possibilité de profiter des hausses comme des baisses des cours boursiers des titres sous-jacents.

- La prise de positions longues et courtes est une approche différente des placements en actions canadiennes et offre la possibilité de profiter des hausses comme des baisses des cours boursiers des titres sous-jacents. Le pouvoir de la recherche de Fidelity - Les cotes de recherche exclusives de Fidelity servent de guide à l'égard des titres cotés « achat » (positions longues) et des titres cotés « vente » (positions courtes).

- Les cotes de recherche exclusives de Fidelity servent de guide à l'égard des titres cotés « achat » (positions longues) et des titres cotés « vente » (positions courtes). Une gestion des risques en continu - Un cadre intégré aide à gérer le risque au sein du portefeuille.

Le Fonds sera offert sous forme de fonds communs de placement et de série FNB (symbole boursier : FCLS).

Exposition diversifiée aux actions grâce aux FNB Toutes Actions

FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes (symbole boursier : FCCA)

FNB Fidelity Toutes Actions américaines (symbole boursier : FCAM)

FNB Fidelity Toutes Actions internationales (symbole boursier : FCIN)

Les FNB Fidelity Toutes Actions sont conçus de façon stratégique pour procurer une exposition diversifiée aux actions dans une optique régionale. Les composantes de base de chaque FNB Toutes Actions sont les FNB factoriels de Fidelity, qui visent à offrir une diversification en fonction des facteurs de style ainsi qu'un potentiel de rendement ajusté au risque plus élevé que les indices de référence passifs traditionnels à long terme.

Les FNB Toutes Actions sont sous-conseillés par Geode Capital Management LCC, un gestionnaire d'investissement systématique mondial.

Principaux avantages pour les investisseurs :

Repenser les actions à gestion passive - Une façon judicieuse d'obtenir une vaste exposition aux actions. Conçus de façon stratégique, les FNB Toutes Actions vont au-delà de l'approche passive traditionnelle.

Une façon judicieuse d'obtenir une vaste exposition aux actions. Conçus de façon stratégique, les FNB Toutes Actions vont au-delà de l'approche passive traditionnelle. Diversifier pour trouver des opportunités - Une répartition parmi les styles d'actions peut contribuer à accroître le potentiel de rendement sur des marchés évolutifs.

Une répartition parmi les styles d'actions peut contribuer à accroître le potentiel de rendement sur des marchés évolutifs. Cibler une région - Peaufinez votre portefeuille au moyen d'une exposition ciblée à des placements aux États-Unis, au Canada ou sur les marchés internationaux.

Les FNB Fidelity Simplifié (FCNS, FBAL, FGRO, FEQT) demeurent populaires, ayant récemment franchi la barre des 1 G$ d'actifs sous gestion, ce qui a porté l'actif géré des FNB de Fidelity à 4,5 G$ (au 22 janvier 2024).

Accès élargi : série FNB de fonds communs de placement non traditionnels existants

Les investisseurs qui préfèrent les FNB seront heureux d'apprendre ces ajouts à nos stratégies alternatives existantes :

Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB (symbole boursier : FMNA)

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB (symbole boursier : FLSA)

Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB (symbole boursier : FGLS)

Le Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre est une stratégie de valeur relative (négociation par paires) qui vise à profiter des écarts de valeur relative parmi les actions ayant des expositions similaires au marché. Il est géré par le gestionnaire de portefeuille Brett Dley . Écoutez M. Dley expliquer pourquoi les investisseurs peuvent envisager des stratégies de placement à positions longues/courtes (en anglais).

Le Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes est géré par le gestionnaire de portefeuille David Way et cherche à tirer parti de sources alternatives d'alpha et à réduire le risque du portefeuille au moyen de la vente à découvert. Écoutez M. Way expliquer comment les placements non traditionnels liquides peuvent s'intégrer au portefeuille d'un client (en anglais).

Le Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes est géré par le gestionnaire de portefeuille Daniel Dupont et cherche à tirer parti des erreurs d'évaluation des actions axées sur la valeur. Écoutez les réflexions de M. Dupont sur son parcours chez Fidelity et les principes qui sous-tendent son style de placement (en anglais).

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

En tant que société privée, Fidelity déploie ses ressources de classe mondiale et ses employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 221 milliards de dollars pour nos clients (au 29 janvier 2024), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de fonds communs de placement non traditionnels et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance ainsi que les plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Le Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes, le Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre, le Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes et le Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes (collectivement, les fonds alternatifs) sont des fonds communs de placement non traditionnels. Ils ont la capacité d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies de placement que les fonds communs de placement conventionnels ne peuvent pas utiliser. Parmi les stratégies spécifiques qui différencient ces fonds alternatifs des fonds communs de placement conventionnels, mentionnons le recours accru à des dérivés à des fins de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité augmentée de vendre des titres à découvert et la possibilité d'emprunter des fonds à des fins de placement. Si elles sont adoptées, ces stratégies seront utilisées conformément à l'objectif et aux stratégies de placement des fonds non traditionnels et elles peuvent, dans certaines conditions du marché, accélérer le rythme auquel la valeur des fonds alternatifs diminue.

