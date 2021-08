En utilisant l'autoportrait pour faire face à des défis profondément personnels, les artistes explorent le moi intérieur et le moi physique dans le contexte des mondes humain, naturel et virtuel, et de leurs contraintes. Les œuvres ont recours à la photographie numérique et analogique, la vidéo, le collage, la sculpture, les techniques mixtes, l'installation, la projection, au perlage, au textile, à l'écriture de journal, aux interviews, aux collaborations et à une interprétation 3D.

« Cette exposition correspond à notre vision du Musée du portrait du Canada, a déclaré Joanne Charette qui en est la directrice. Notre objectif est d'engager, par le portrait, les Canadiennes et Canadiens dans des conversations d'actualité. C'est exactement ce que font ces artistes. Par la force de leurs œuvres, ils abordent des enjeux importants comme la maladie, la vieillesse et la mort ; le colonialisme, la diversité, la culture et la langue ; les transitions de genre ; l'environnement ; et l'image qu'on a de soi dans un monde virtuel. »

Fidèle à moi-même propose le travail de 19 artistes autochtones et canadien.ne.s.

Ce sont :

Jaime Black

Catherine Blackburn

Rande Cook

Erika DeFreitas

Danièle Dennis

Séamus Gallagher

Jean-Sébastien Gauthier

Christina Hajjar

Laura Hudspith

Olivia Johnston

Jocelyn Keays

Suzy Lake

Meryl McMaster

Zinnia Naqvi

Annie France Noël

Dainesha Nugent-Palache

Laurence Philomène

Skawennati

Sage Szkabarnicki-Stuart

À propos du Musée du portrait du Canada

Le Musée du portrait du Canada (MPC) est une corporation fédérale à but non lucratif qui dépend des dons généreux du secteur privé pour opérer et prospérer. Ses dirigeant.e.s entrevoient un avenir dans lequel le MPC sera un partenaire du gouvernement fédéral pour assurer l'existence d'une collection de portraits de calibre mondial et pour construire un espace physique inspirant dans la région de la capitale nationale. Travaillant à la matérialisation de ces objectifs ambitieux, le MPC continuera à être l'hôte d'expositions en ligne de portraits de gens du pays entier et de tous les horizons pour humaniser les récits sur le passé et le présent du Canada, et pour susciter des échanges sur l'avenir du Canada.

