« L'arrivée d'IBS-TUBOQUIP au sein du groupe nous permet d'accéder au marché d'avenir qu'est le secteur des mines au Canada, tout en consolidant notre expertise en transmission de puissance , a déclaré Christophe Bévillard, président du groupe Ficodis. En plus d'être bien implantée dans la région de Montréal, l'entreprise dessert déjà la majorité des sites miniers du Québec, dont des mines d'or et de lithium. Les métaux sont au cœur de la stratégie d'électrification des transports du gouvernement du Québec et en tant que secteur d'avenir, il est stratégique pour Ficodis de se positionner avantageusement dans cette industrie. »

Fondée à Val-d'Or en 1966, IBS-TUBOQUIP compte une soixantaine d'employés dans ses quatre succursales. Toujours dirigée par les fils de son fondateur, Pierre et Louis LaRocque, l'entreprise est spécialisée dans la distribution d'équipement industriel hydraulique et de transmission de puissance, notamment. Pierre LaRocque demeurera en poste à titre de président.

« Je connais Christophe Bévillard depuis plusieurs années et c'est avec une grande confiance que je lui cède la direction d'IBS-TUBOQUIP, a affirmé le président d'IBS-TUBOQUIP, Pierre LaRocque. Ficodis est une entreprise qui partage les valeurs qui sont chères à l'équipe et c'est important que nos clients puissent continuer à être servis avec la même approche personnalisée et conviviale qui a fait le succès des 55 dernières années. Nous sommes également particulièrement heureux de nous joindre à une entreprise québécoise, ce qui nous permettra de préserver notre position d'acteur local. »

Avec ses produits d'outillage, de sécurité, de coupe et de puissance, Ficodis dessert des entreprises québécoises, ontariennes et américaines des secteurs de l'usinage, de l'industrie alimentaire, du médical, des produits chimiques, de la fabrication, de la construction, et maintenant, du secteur minier.

À propos de Ficodis

Ficodis est un groupe multi-spécialiste de distribution industrielle fondé en 2010 dont le siège social se situe à Montréal. Comptant 18 points de vente au Québec, en Ontario ainsi qu'à Long Island dans l'État de New York, le Groupe Ficodis est reconnu pour la qualité de son service, son expertise technique ainsi que son offre de produits et services personnalisés qui répondent aux besoins des entreprises manufacturières et des PME d'ici. L'entreprise est spécialisée dans quatre familles de produits : Outillage, Sécurité, Coupe et Puissance. Ficodis offre aussi des outils de qualité supérieure de sa propre marque Cromson, une gamme complète d'outils de coupe, d'outillage à main, d'abrasifs et autres produits de maintenance. Tous les produits offerts en magasin sont aussi disponibles en ligne sur le site fournitures-industrielles.ca. Afin d'accompagner sa croissance, Ficodis peut compter sur l'appui d'importants partenaires financiers tels que Fondaction et la Banque de Montréal. Pour plus d'information : www.ficodis.ca.

SOURCE Ficodis

Renseignements: Contact médias : Sarah Hind Cheriet, 514 574-5831, [email protected]

Liens connexes

http://ficodis.ca/