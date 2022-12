Cette acquisition représente une expansion importante de l'offre de services de cette entreprise québécoise reconnue pour ses produits industriels

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise Ficodis annonce l'arrivée d'un nouveau joueur au sein de son équipe avec l'acquisition d'Hydraulique C.L. Cette entreprise d'Abitibi comptabilisant plus de 30 ans d'expérience est spécialisée dans la vente, la conception, la fabrication, l'installation, l'entretien, l'optimisation, la modification et la réparation de produits hydrauliques et pneumatiques, ainsi que dans la fabrication de boyaux.

Cette acquisition permet à Ficodis de renforcer son positionnement au cœur de la région minière de l'Abitibi-Témiscamingue, en plus de bonifier ses compétences en services techniques. L'acquisition d'Hydraulique C.L permet en effet d'étendre son offre avec des services en hydraulique et en pneumatique qui ont fait la réputation de l'entreprise abitibienne. La dernière acquisition dans la région datait de 2021, lorsque IBS-TUBOQUIP, une entreprise spécialisée dans la distribution de fournitures de transmission de puissance et fluides, a rejoint Ficodis.

« L'acquisition d'Hydraulique C.L. nous permet d'élargir notre offre de services techniques, a déclaré Frank Mascia, vice-président de la division Puissance, Ficodis. L'ajout de leurs expertises techniques très diversifiées permettra à Ficodis d'accroître sa valeur ajoutée avec une meilleure offre de solutions clés en main pour nos clients. »

Forte d'une équipe de quatre employés ayant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'hydraulique, Hydraulique C.L. misait sur le développement de nouveaux marchés et les innovations en matière de sécurité, le tout en collaboration avec les compagnies minières. L'acquisition par Ficodis permettra donc à l'entreprise de relever ces mêmes défis, tout en offrant aux clients de Ficodis un plus grand éventail de services.

« L'approche du groupe Ficodis fut une belle surprise pour l'équipe, a affirmé Dominic Provencher, directeur des ventes chez Hydraulique C.L. Nous avons vraiment aimé la mentalité et la vision du groupe, qui étaient similaires aux nôtres. Il était fort important pour nous de garder en place nos talents et c'était également la vision de Ficodis. Il allait donc de soi d'allier nos forces afin de pouvoir renforcer notre présence dans la région d'Abitibi en matière de produits et services hydrauliques et pneumatiques. »

Cette acquisition fait suite à la plus récente du groupe, JMS INDUSTRIEL, une entreprise de Thetford Mines spécialisée en services mécaniques et acquise en juillet.

« Depuis 2015, Ficodis a développé son offre produits en bâtissant un réseau avec des entreprises québécoises qui étaient des chefs de file dans leur domaine et dans leur région, a ajouté Christophe Bévillard, président-directeur général de Ficodis. Grâce à ce positionnement en produits industriels, nous avons ensuite développé le marché ontarien. Nous procédons aujourd'hui de la même façon pour développer notre offre de services et projets industriels, c'est-à-dire en accueillant d'abord les meilleures entreprises québécoises, comme JMS et Hydraulique C.L, au sein de la famille Ficodis. » Cette stratégie s'est encore renforcée avec l'entrée de Ficodis au sein du Groupe Descours et Cabaud.

