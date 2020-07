Le chef de file de fournitures industrielles québécois accroît sa force de vente, son efficacité et sa présence sur le marché ontarien

MONTRÉAL, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Ficodis annonce son expansion sur le marché ontarien avec l'acquisition de Mackenzie Milne, un fournisseur de fournitures industrielles et de sécurité basé à Sarnia. Ficodis est un chef de file dans la distribution de fournitures industrielles reconnu pour offrir des services et des solutions sur mesure aux entreprises manufacturières et aux PME. Après l'acquisition de Bluepoint Tool & Supply, basée à Long-Island aux États-Unis, et de Reliable Bearing, basée à Mississauga en Ontario, en 2019, cette 16e acquisition stratégique depuis sa fondation en 2010 permettra à Ficodis d'ajouter une expertise complémentaire à son offre de produits tout en accélérant sa croissance en Ontario. Cette acquisition consolide sa présence dans cette province canadienne.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mackenzie Milne au sein de la famille Ficodis, a affirmé Christophe Bévillard, président du groupe Ficodis. Mackenzie Milne est une entreprise qui possède une histoire incroyable et une expertise riche et diversifiée en matière de produits spécialisés dans la sécurité et l'environnement. Les relations qu'ils ont établies au fil des ans constitueront un atout encore plus important pour notre entreprise. Cette acquisition renforce notre engagement et notre volonté de nous développer sur le marché ontarien tout en nous concentrant sur des domaines clés pour améliorer notre force de vente, notre efficacité et notre présence sur le terrain. »

« Mackenzie Milne est reconnue dans notre communauté pour son approche personnalisée. Il était important que nous fassions équipe avec une entreprise qui comprenait nos valeurs en tant que petite entreprise familiale, a déclaré Greg Primmer, président chez Mackenzie Milne. Ficodis m'a donné la profonde impression qu'ils reflétaient les mêmes valeurs et considéraient cela comme un atout pour leur entreprise. »

Fondée en 1848 dans ce qui est devenu plus tard la ville de Sarnia, en Ontario, Mackenzie Milne dessert une solide clientèle dans la province. L'entreprise se distingue par son grand choix de marchandises et de produits de haute qualité et elle est reconnue pour la qualité de son service. Elle propose également des lignes de produits de niche tels que des fournitures pour le désamiantage et la réduction de l'amiante, des boîtes et des sacs de chantier pour camions ou des vêtements de travail sur mesure. L'acquisition permettra également à Ficodis de renforcer son expertise en matière de sécurité et de la rendre disponible à l'ensemble de ses clients ontariens.

Mackenzie Milne exploite également une salle d'exposition de 12 000 pieds carrés entièrement équipée, ce qui lui permet d'assurer la vente sur place et la vente directe à ses clients. Au cours de ses 170 ans d'existence, Mackenzie Milne a réussi à développer une relation solide avec de nombreux fabricants de la plus haute qualité dans le secteur de l'outillage industriel.

Grâce à cette acquisition, Ficodis disposera désormais de trois grands entrepôts à Sarnia, Mississauga et Chatham, d'où elle pourra désormais proposer ses quatre familles de produits en Ontario. De plus, Mackenzie Milne procurera également au groupe une offre plus diversifiée en termes de volume de stock existant.

Une acquisition stratégique en période de pandémie

Au-delà de l'équipement industriel habituel, Mackenzie Milne est spécialisée dans la vente d'équipements de sécurité et individuels (produits sanitaires, gants jetables, masques). Ces produits ont fait l'objet d'une forte augmentation de la demande durant les derniers mois. Le processus d'acquisition de Mackenzie Milne était déjà en cours de négociation avant la pandémie de la COVID-19, mais son officialisation permettra à Ficodis de bonifier son offre. Le groupe a en effet aussi vu la vente de ces équipements croître très fortement dans les derniers mois.

À propos de Ficodis

Ficodis est un groupe multi-spécialiste de distribution industrielle fondé en 2010 dont le siège social se situe à Montréal. Comptant 14 points de vente au Québec, en Ontario ainsi qu'à Long Island dans l'État de New York, le Groupe Ficodis est reconnu pour la qualité de son service, son expertise technique ainsi que son offre de produits et services personnalisés qui répondent aux besoins des entreprises manufacturières et des PME d'ici. L'entreprise est spécialisée dans quatre familles de produits : Outillage, Sécurité, Coupe et Puissance. Ficodis offre aussi des outils de qualité supérieure de sa propre marque Cromson, une gamme complète d'outils de coupe, d'outillage à main, d'abrasifs et autres produits de maintenance. Tous les produits offerts en magasin sont aussi disponibles en ligne sur le site fournitures-industrielles.ca. Afin d'accompagner sa croissance, Ficodis peut compter sur l'appui d'importants partenaires financiers tels que Fondaction et la Banque de Montréal. Pour plus d'information : www.ficodis.ca

