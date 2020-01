Feux de forêt en Australie - suppression des frais d'interurbain vers l'Australie afin que les familles puissent rester en contact

TORONTO, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Chez Distributel, nous faisons ce qui est juste pour le client et pour tous les Canadiens; c'est pourquoi, à compter d'aujourd'hui et pour une durée d'un mois, nous renonçons à imposer des frais d'interurbain à tous les clients qui doivent communiquer avec leur famille et leurs amis en Australie, en raison des feux de forêt dévastateurs.

« Bien que nous soyons loin de ce qui se passe en Australie, la nouvelle nous a tous touchés. Nos pensées se tournent vers toutes les personnes touchées par ces feux de forêt. Nous nous engageons à aider nos clients qui ont besoin de rester en contact avec leur famille et leurs amis pendant cette période difficile », a déclaré Brad Fisher, dirigeant principal des revenus de Distributel.

Les clients de la téléphonie résidentielle et de l'interurbain de Distributel ne seront pas facturés pour les appels effectués vers l'Australie entre le 16 janvier et le 15 février 2020.

Si vous aimeriez aider, la Croix-Rouge canadienne accepte les dons pour le Fonds de secours.

