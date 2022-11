Fête de la Reconnaissance de Portage - Portage rend hommage à ses finissants

SAINT-JÉRÔME, QC, le 6 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Ce sont 80 finissants ayant complété leur programme de réadaptation en dépendances qui ont été honorés aujourd'hui en présence de leurs proches, à l'occasion de la Fête de la Reconnaissance de Portage. Les lauréats du programme pour adultes à Prévost ainsi que ceux provenant des programmes pour adolescents anglophones et francophones de Prévost sont tous montés sur scène afin de recevoir leur diplôme officiel, gage de la réussite de leur parcours en thérapie.

Alors que, depuis trois ans, l'événement se tenait de façon hybride en raison de la pandémie, l'atmosphère était à la fête à la Polyvalente de Saint-Jérôme où les finissants venant tout juste de compléter leur programme de thérapie célébraient le début d'une vie nouvelle, entourés de leurs parents, amis et des généreux partenaires de Portage. Certains autres, ayant terminé leur séjour plus tôt cette année, profitaient également de l'occasion pour se réjouir du style de vie positif qu'ils maintiennent depuis leur séjour chez Portage.

Citations

« C'est avec fierté que nous célébrons nos finissants chaque année ! Les programmes que nous proposons ont la particularité de considérer toutes les facettes liées à la dépendance et au processus de réadaptation. Au fil des ans, nous avons raffiné notre expertise et, aujourd'hui, plusieurs données démontrent que toute personne qui effectue un séjour à Portage, même de courte durée, en tire d'énormes avantages pour la poursuite d'études, l'emploi, l'intégration sociale et les relations familiales », a déclaré le président de Portage, Peter A. Howlett.

« En arrivant chez Portage, mon objectif était d'être mieux avec moi-même, tant dans ma tête, que dans mon cœur. Je ne sentais pas que j'arrivais à être heureuse avec mon mode de vie. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai atteint cet objectif, je suis heureuse. Pour moi, c'est un énorme pas. Ce n'est pas toujours facile, mais je suis fière de ce que j'ai accompli chez Portage », souligne fièrement Chloé, une finissante du programme pour adultes de Prévost.

À propos de Portage

Depuis près de 50 ans, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins des adultes, adolescents, mères avec leurs jeunes enfants, femmes enceintes et adultes souffrant de problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), Québec et à Saint-Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

SOURCE Portage

Renseignements: Béatrice Vincent, TACT, Téléphone : 581-246-2147, Courriel : [email protected]