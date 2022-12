Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Québec accorde 21 000 $ au Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 21 000 $ au Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, qui se déroule jusqu'au 11 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul donne l'occasion à plus d'une quarantaine d'exposants d'aller à la rencontre du public et de lui proposer divers produits locaux. Que ce soit dans les domaines des arts, des métiers d'art, de l'artisanat, de la culture, de l'agroalimentaire ou du commerce, tous y trouveront leur compte.

« Le gouvernement du Québec soutient avec fierté le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, qui enrichit l'offre touristique de Charlevoix. En plus de faire rayonner le savoir-faire de nos producteurs et de nos artisans, il permet au public de découvrir des produits originaux. C'est le moment idéal de s'imprégner de l'ambiance du temps des Fêtes qui s'installe dans la ville et de passer du temps de qualité en famille et entre amis. J'invite d'ailleurs les visiteurs à profiter des magnifiques paysages de la région et de l'accueil chaleureux de sa population! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul anime la ville pour une 13e année. Ce rendez-vous festif dynamise l'économie locale et réchauffe le cœur en cette période de réjouissances. Je félicite l'équipe organisatrice! Son travail remarquable fait briller nos entreprises. Je souhaite d'ailleurs que chacun profite de son passage dans la Capitale-Nationale pour découvrir sa gastronomie, sa culture et ses attraits. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les marchés de Noël sont des événements charmants et rassembleurs pour nos communautés. Grâce à celui de Baie-Saint-Paul, les résidents et les visiteurs auront accès aux produits de dizaines d'exposants venus de Charlevoix et d'ailleurs. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne des activités de proximité comme celle-ci dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, et je salue l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, qui a veillé à l'organisation. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

