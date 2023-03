Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec soutient le Festibière d'hiver de Gatineau

QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 30 000 $ au Festibière d'hiver de Gatineau, qui aura lieu jusqu'au 11 mars prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette année, le Festibière d'hiver de Gatineau proposera aux participants plus de 150 bières québécoises à découvrir et une variété de plats uniques et gourmands à déguster, le tout au rythme des prestations de DJ locaux.

Citations :

« D'année en année, le Festibière d'hiver de Gatineau revient avec une proposition originale et diversifiée au grand bonheur des festivaliers, qui répondent toujours très nombreux à l'appel. Votre gouvernement est fier de soutenir un événement de cette envergure, qui met de l'avant les artisans brassicoles du Québec. Que vous y preniez part entre amis ou en famille, beaucoup de plaisir vous y attend! J'invite les participants à profiter de l'ensemble des activités et à prolonger leur séjour en Outaouais pour découvrir tous ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements comme le Festibière d'hiver de Gatineau enrichissent l'offre touristique locale. Cette vitrine importante pour les entreprises d'ici favorise le rayonnement de l'Outatouais en accueillant des visiteurs venus de partout. Je suis fier que le gouvernement du Québec y apporte son soutien! Je souhaite que les festivaliers explorent la région pour découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants et ses activités. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

