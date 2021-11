Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie trois événements sportifs crisse déroulant en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer l'Association des sports et loisirs de Eeyou Istchee pour la présentation de trois événements sportifs hivernaux : le First Nations Minor Broomball Festival, le C.R.E.E. Senior Hockey and Broomball Tournament et le First Nations Minor Hockey Festival.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 39 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« C'est avec fierté que le ministère du Tourisme soutient pour la première fois ces trois rendez-vous sportifs organisés par la communauté crie. En plus de faire la promotion de la pratique de l'activité physique, ils rassemblent de nombreux amateurs de sports d'hiver qui partagent la même passion : le ballon-balai et le hockey. Je salue les organisateurs, qui n'ont ménagé aucun effort afin de permettre au plus grand nombre d'athlètes possible de rivaliser entre eux pour les grands honneurs, accompagnés des encouragements soutenus de leurs partisans. J'espère que tous profiteront de leur passage dans la magnifique région de l'Abitibi-Témiscamingue pour en découvrir les richesses. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis que le ministère du Tourisme appuie ces trois rendez-vous sportifs, dont la réputation n'est plus à faire. Ils enrichissent l'offre événementielle de la région depuis déjà plusieurs années, tout en accueillant à Val-d'Or plusieurs équipes de diverses communautés autochtones venues s'amuser. Je félicite les organisateurs et tous les bénévoles! Ils sont responsables du succès de ces tournois, dont nous pouvons être fiers. Je saisis l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs! »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Je suis très heureux que notre gouvernement soutienne ces trois événements sportifs, qui sont organisés par la communauté crie depuis de nombreuses années. Ils représentent une belle occasion pour les athlètes de tous âges de créer des liens et de partager leur amour du sport. Voilà le moment idéal pour les participants de passer du temps en famille ou entre amis! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Les contributions gouvernementales suivantes sont versées aux trois événements sportifs :

le First Nations Minor Broomball Festival, qui aura lieu du 4 au 7 novembre 2021, reçoit une aide financière de 10 500 $;



le C.R.E.E. Senior Hockey and Broomball Tournament, qui se déroulera du 9 au 12 décembre 2021, se voit attribuer une aide financière de 16 500 $;



le First Nations Minor Hockey Festival, qui se tiendra du 7 au 10 avril 2022, bénéficie d'une aide financière de 12 000 $.

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 860-8486, Courriel : [email protected]; Renseignments : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du TourismeTél. : 418 643-5959, poste 3488

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme