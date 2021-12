Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie Noël Chez nous à Rivière-du-Loup

QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer à hauteur de 15 000 $ l'événement Noël Chez nous à Rivière-du-Loup pour l'adaptation de ses activités, qui auront lieu du 9 au 12 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette somme, issue du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

« Avec son offre touristique riche et distinctive, le Québec demeure une destination de choix pour les visiteurs désirant vivre une expérience unique. Je suis ravie que notre gouvernement appuie Noël Chez nous à Rivière-du-Loup. Avec, entre autres, une grande roue qui émerveillera petits et grands, cet événement animera le centre-ville de façon incomparable. En cette période de réjouissances, j'invite tous les citoyens à se laisser porter par l'ambiance des Fêtes et à profiter des joies de l'hiver québécois dans la belle région du Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux que le gouvernement du Québec soutienne le retour de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup. Il s'agit d'une aide importante pour la tenue de l'édition 2021 de ce rendez-vous festif, qui engendre des retombées économiques considérables dans l'ensemble de la ville. Voilà une belle occasion pour tous de profiter de la saison hivernale et des attraits locaux! »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

