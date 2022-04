Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Concours solistes et petits ensembles

QUÉBEC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 15 000 $ au Concours solistes et petits ensembles de Victoriaville, qui se déroulera de façon virtuelle jusqu'au 10 avril.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Cette année, le Concours solistes et petits ensembles invite les musiciens à former une grande communauté virtuelle de passionnés. Les participants peuvent ainsi démontrer leur savoir-faire par le biais d'une vidéo et enrichir leur bagage de connaissances grâce à des classes de maître. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce rendez-vous, qui fait briller nos artistes. Il s'agit d'une belle façon d'encourager la relève et de soutenir les ensembles musicaux des établissements scolaires du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis de cet appui gouvernemental, car le Concours solistes et petits ensembles enrichit l'offre culturelle et touristique du territoire d'Arthabaska-L'Érable. Je salue le travail du comité organisateur pour la mise sur pied d'un événement permettant aux jeunes musiciens du Québec de se produire et de partager leur amour pour leur art. Leur dévouement est assurément apprécié de tous. Je souhaite bonne chance aux concurrents. Surtout, amusez-vous! »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :



o permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;







o stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

