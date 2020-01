Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020 - Le gouvernement du Québec alloue 181 000 $ au 61e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

QUÉBEC, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un appui financier de 181 000 $ au 61e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui aura lieu du 12 au 23 février prochains.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du gouvernement du Québec.

Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec fait partie intégrante du paysage sportif du Québec. Il s'agit d'un événement incontournable pour les amateurs de hockey d'ici et d'ailleurs, qui viennent vivre une expérience unique.

L'aide financière est répartie de la façon suivante : le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un soutien de 100 000 $ issu du Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère du Tourisme octroie une somme de 75 000 $ provenant du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Pour sa part, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, par l'entremise de son Programme de soutien aux événements sportifs, verse un montant de 6 000 $.

« Québec sera bientôt l'hôte du 61e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. En plus d'être un incontournable pour les amateurs de hockey, il s'agit d'une activité par excellence pour les familles. Je souhaite la bienvenue dans la région à tous les jeunes athlètes et à leurs proches. Je félicite l'organisation et ses bénévoles pour leur contribution à la réussite de ce tournoi, qui fait rayonner la Capitale-Nationale partout à travers le monde. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant

« Je suis fière que notre gouvernement contribue à la tenue du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, un événement extraordinaire dont la renommée ne cesse de grandir. Ce rendez-vous sportif annuel génère d'importantes retombées touristiques pour la région de la Capitale-Nationale grâce aux amateurs de hockey en provenance des quatre coins du globe. Nous invitons chaleureusement ces visiteurs à prolonger leur séjour dans les environs pour découvrir les nombreux attraits de cette belle région. Ils y découvriront des gens passionnés et une ville qui vit au rythme du hockey. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec est une vitrine formidable pour nos jeunes hockeyeurs et hockeyeuses, qui ont la chance de se mesurer aux meilleurs athlètes de leur âge dans l'un des plus gros événements du genre au monde. Je suis donc très fière de pouvoir contribuer aux succès de ce prestigieux tournoi, et j'espère que les exploits de ces passionnés de hockey inciteront encore plus de jeunes à bouger et à se dépasser. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

