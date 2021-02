Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Bal de neige - Domaine des flocons

QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Bal de neige - Domaine des flocons, qui se déroulera à Gatineau jusqu'au 21 février prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 53 000 $ afin de soutenir l'organisation de l'événement, dont les activités auront lieu de façon virtuelle. Cette contribution est versée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme favorise la réalisation d'initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Votre gouvernement est heureux de soutenir le Bal de neige - Domaine des flocons, qui a su se réinventer afin de faire vivre de nouvelles expériences aux gens. Je félicite d'ailleurs les organisateurs! Ils ont fait preuve de créativité en proposant aux citoyens de l'Outaouais, et à ceux d'ailleurs, un programme virtuel alléchant. Je suis fière de notre industrie touristique, car elle rend possibles ces instants de magie, tout en assurant la sécurité des Québécois. Le Québec est reconnu pour son esprit festif. Des initiatives comme celle-ci le prouvent une fois de plus et de façon tout à fait originale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Malgré la crise actuelle, les organisateurs du Bal de neige - Domaine des flocons se sont retroussé les manches afin de présenter, de façon différente, cette fête hivernale bien ancrée dans les traditions de l'Outaouais. Je tiens à les remercier pour cette initiative. J'invite les gens de la région et tous les Québécois à regarder le spectacle virtuel et à admirer le travail des sculpteurs sur glace de la toute première compétition virtuelle du Bal de neige - Domaine des flocons. Cette année, on fête l'hiver autrement! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Les mesures d'assouplissement suivantes ont été apportées au programme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 :

Tous les événements soutenus dans le cadre du programme et qui ont eu lieu en mars et en avril 2020 ainsi que ceux qui se dérouleront au cours des exercices 2020- 2021 et 2021-2022 recevront une aide financière s'ils respectent les dispositions transitoires, que leurs activités soient maintenues ou non.

2021-2022 recevront une aide financière s'ils respectent les dispositions transitoires, que leurs activités soient maintenues ou non.

L'aide financière provenant de l'ensemble des ministères et des organismes du gouvernement provincial ne peut excéder 50 % des coûts totaux réels engagés.



L'aide financière provenant de l'ensemble des ministères et des organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales ne peut excéder 90 % des coûts totaux réels encourus.



Les dépenses relatives à des activités alternatives mises en place dans le contexte de la pandémie sont admissibles à une aide financière.



Les promoteurs d'événement ne seront pas tenus de réaliser une étude de provenance et d'achalandage. Les dernières données valides seront considérées pour le calcul de l'aide.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequébec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 418 558-6039; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca