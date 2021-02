Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie la Gatineau Loppet

QUÉBEC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer la Gatineau Loppet, qui se déroulera de façon tout aussi amusante que sécuritaire jusqu'au 28 février prochain. L'édition 2021 invite les participants à parcourir une des distances proposées dans leur propre région.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 29 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement. Cette contribution est versée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme favorise la réalisation d'initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne la Gatineau Loppet, qui permettra aux adeptes du ski de fond de relever le défi qu'ils se sont lancé, et ce, en tout respect des consignes sanitaires. Je félicite les organisateurs pour leur beau travail! Ils ont su s'adapter avec succès afin de présenter cet événement phare dans une formule renouvelée. Voilà l'occasion idéale de profiter de l'hiver au Québec et des magnifiques panoramas qu'offrent nos régions. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je salue l'originalité et le leadership des organisateurs de cette édition virtuelle de la Gatineau Loppet. La situation actuelle doit nous inciter à bouger autrement! Je vous encourage donc à participer aux différents événements qui font la promotion de la pratique régulière d'activités physiques, sportives, de loisirs et de plein air. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La Gatineau Loppet est un événement bien ancré en Outaouais. Depuis 1979, il propose aux fondeurs différents parcours, permettant ainsi à chacun de trouver un défi à sa mesure. Cette année ne fait pas exception, à la différence que les participants skieront dans leur environnement tout en essayant de surpasser leurs limites et, surtout, en s'amusant. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Les mesures d'assouplissement suivantes ont été apportées au programme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 :

Tous les événements soutenus dans le cadre du programme et qui ont eu lieu en mars et en avril 2020 ainsi que ceux qui se dérouleront au cours des exercices 2020- 2021 et 2021-2022 recevront une aide financière s'ils respectent les dispositions transitoires, que leurs activités soient maintenues ou non.

2021-2022 recevront une aide financière s'ils respectent les dispositions transitoires, que leurs activités soient maintenues ou non.

L'aide financière provenant de l'ensemble des ministères et des organismes du gouvernement provincial ne peut excéder 50 % des coûts totaux réels engagés.



L'aide financière provenant de l'ensemble des ministères et des organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales ne peut excéder 90 % des coûts totaux réels encourus.



Les dépenses relatives à des activités alternatives mises en place dans le contexte de la pandémie sont admissibles à une aide financière.



Les promoteurs d'événement ne seront pas tenus de réaliser une étude de provenance et d'achalandage. Les dernières données valides seront considérées pour le calcul de l'aide.

