Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Le gouvernement du Québec accorde 41 000 $ au Marathon canadien de ski

QUÉBEC, le 7 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son soutien au Marathon canadien de ski, un aller-retour sportif entre les Laurentides et l'Outaouais qui se déroulera jusqu'au 9 février prochain.

L'attribution d'une aide financière de 41 000 $, qui servira à l'organisation de l'événement, a été annoncée aujourd'hui par la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx. Cet appui est versé par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des recettes touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citation :

« Votre gouvernement est fier d'appuyer la 54e édition du Marathon canadien de ski, qui invite au dépassement individuel dans une ambiance conviviale. La venue d'un grand nombre de participants et de spectateurs à cette randonnée de ski de fond, la plus ancienne en Amérique du Nord, profite grandement au rayonnement de l'Outaouais et des Laurentides. Les visiteurs sont d'ailleurs invités à poursuivre leur expérience touristique en partant à la découverte des nombreux attraits de la région, des sports hivernaux à la gastronomie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Rappelons que les modifications apportées au programme en 2019 visent :

à offrir un soutien accru aux événements qui encouragent l'intégration des produits locaux dans les festivals et événements;



à fournir un appui aux événements gourmands qui favorisent le rayonnement de l'identité culinaire québécoise et qui contribuent à la reconnaissance du tourisme gourmand au Québec;

à augmenter le cumul d'aide gouvernementale, qui peut atteindre 50 % des coûts admissibles de l'événement.

Lien connexe :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : [email protected], Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca