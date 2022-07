Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec octroie près de 220 000 $ au Festival des arts de Saint-Sauveur

QUÉBEC, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annoncent l'attribution d'une aide financière de 217 761 $ au Festival des arts de Saint-Sauveur, qui se déroule jusqu'au 7 août prochain.

Pour cette 31e édition, le festival, devenu le présentateur de danse en région le plus important au Canada, propose un programme riche qui saura plaire à tous les publics. Il offrira ainsi un grand nombre d'activités, notamment des projections de films, des spectacles sous le grand chapiteau, les matinées jeunesse, l'événement numérique FASS Forward et les sentiers de la danse, le tout dans le cadre magnifique de la région de Saint-Sauveur.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'investir dans le succès du Festival des arts de Saint-Sauveur, qui permet aux artisans et au public de partager d'inoubliables moments grâce à la qualité et à la richesse de son programme. Depuis plus de trente ans, il contribue à l'effervescence de la culture québécoise et favorise le rayonnement des artistes de la danse professionnels et de la relève. Je souhaite aux visiteurs de nombreux coups de cœur et des découvertes exceptionnelles. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Festival des arts de Saint-Sauveur convie la population à découvrir le talent des artistes d'ici et d'ailleurs. Notre gouvernement est fier de soutenir un rendez-vous de cette envergure, qui contribue au tourisme culturel dans la région et à la notoriété du Québec comme destination de choix. J'invite les visiteurs à prendre le temps d'explorer les multiples attraits et les vastes espaces des Laurentides. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureuse que Saint-Sauveur accueille à nouveau ce festival, dont la popularité se confirme d'année en année. J'invite la population et les visiteurs à assister en grand nombre aux spectacles et aux concerts proposés tout au long du programme. C'est l'occasion parfaite pour profiter également des nombreuses attractions présentes au cœur de notre magnifique ville. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 122 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 122 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Le ministère de la Culture et des Communications accorde un montant de 5 761 $ par le biais de son programme Mécénat Placement Culture.

Le ministère du Tourisme verse 90 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037 ; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388 ; Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 367 995-5274