Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie les Régates de Valleyfield

QUÉBEC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 255 000 $ aux Régates de Valleyfield, qui auront lieu jusqu'au 17 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Les amateurs de vitesse retrouveront avec joie la 82e édition des Régates de Valleyfield cette année. Votre gouvernement est fier de soutenir cet événement sportif, qui participe au dynamisme économique et touristique de la Montérégie. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour dans la région pour explorer ses environs et ses espaces de plein air. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les Régates de Valleyfield, une compétition toujours très populaire auprès des amoureux de sensations fortes, animeront la baie Saint-François durant six jours. Le programme en mettra plein la vue aux visiteurs, qui répondront assurément à l'appel en très grand nombre. »

Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

