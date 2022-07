Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Rodéo du camion

QUÉBEC, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirme l'attribution de 127 500 $ au Rodéo du camion, qui aura lieu jusqu'au 31 juillet.

Accordée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Rodéo du camion fait partie des événements qui permettent de développer et de dynamiser l'offre touristique de nos régions. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer ce rendez-vous! Fort apprécié par les amateurs de poids lourds, il gagne en popularité d'année en année. J'invite d'ailleurs les visiteurs à profiter de leur séjour en Abitibi-Témiscamingue pour explorer ses vastes espaces et ses multiples attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureux que notre gouvernement soutienne le Rodéo du camion. De retour après deux ans d'absence, cette initiative unique anime la saison estivale et entraîne des retombées économiques tant locales que régionales. Je suis convaincu que les spectateurs répondront en très grand nombre à l'appel. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :



soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;







stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

