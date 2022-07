Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival mémoire et racines

QUÉBEC, le 27 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirment l'attribution d'une aide financière de 78 000 $ au Festival mémoire et racines, qui se déroulera jusqu'au 31 juillet.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 45 000 $ en vertu du programme Soutien à la mission - Diffuseurs spécialisés et pluridisciplinaires. De son côté, le ministère du Tourisme verse 33 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Festival mémoire et racines donne rendez-vous aux amoureux de chanson, de musique, de danse et de contes traditionnels pour célébrer notre patrimoine riche et varié. J'invite le public à partager avec des artisans de grand talent l'amour de notre héritage artistique inestimable. Le gouvernement du Québec s'associe à cet événement, qui contribue à la valorisation et au rayonnement du patrimoine vivant québécois dans toutes ses déclinaisons. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis heureuse que notre gouvernement appuie un événement comme le Festival mémoire et racines. Ce rendez-vous, qui regroupe un grand nombre d'artistes de différents milieux, diversifie notre offre touristique tout en favorisant le partage et la transmission des traditions d'ici et d'ailleurs. Bravo aux organisateurs pour leur programme varié et inspirant! J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans Lanaudière, une magnifique région regorgeant d'attraits et d'activités à explorer. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388; Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 367 995-5274