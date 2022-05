Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de musique actuelle de Victoriaville

QUÉBEC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 342 000 $ au Festival international de musique actuelle, qui se déroulera à Victoriaville jusqu'au 22 mai.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de la Culture et des Communications verse 255 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. De son côté, le ministère du Tourisme accorde la somme de 87 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« La programmation du Festival international de musique actuelle de Victoriaville en fait un événement incontournable pour tous les amoureux de musique. Il permet à des artistes de la relève de révéler leur talent au grand jour faisant ainsi rayonner notre belle culture, deux éléments qui nous tiennent vraiment à cœur comme gouvernement. Bon festival à tous! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui contribue au dynamisme économique et au rayonnement de la région. Il permet au public d'aller à la rencontre d'artistes locaux et internationaux du milieu de la musique ou du cinéma au sommet de leur art expérimental. Voilà une occasion pour les visiteurs de tirer parti de la belle saison et de parcourir les routes du Centre-du-Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La réputation du Festival international de musique actuelle n'est plus à faire, et son apport à l'industrie touristique locale est considérable. Je salue la contribution du gouvernement du Québec au succès de cet événement, qui fait partie des traditions de la région depuis 1983! J'invite les mélomanes à profiter de leur passage à Victoriaville pour découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/mccquebec

https://twitter.com/mccquebec

https://www.youtube.com/user/MCCQuebec

https://www.linkedin.com/company/ministere-culture-communications-quebec/mycompany/

Conseil des arts et des lettres du Québec sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/LeCALQ

https://twitter.com/LeCALQ

https://www.youtube.com/user/LeCALQ

https://www.linkedin.com/company/lecalq/

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037 ; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388 ; Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3476