Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival du film de l'Outaouais

Québec, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 28 500 $ au Festival du film de l'Outaouais, qui aura lieu à Gatineau jusqu'au 10 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Les festivals et événements sont des moteurs de développement économique d'une grande importance pour le Québec et ses régions. Grâce à leur diversité, ils attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs d'ici ou de l'étranger, contribuant ainsi au rayonnement de notre destination. Notre gouvernement est fier de soutenir le Festival du film de l'Outaouais, qui, en plus d'éblouir le public avec un programme sans pareil, offre une vitrine incroyable aux créateurs québécois. J'invite les festivaliers à passer plus de temps dans la belle région de l'Outaouais afin de profiter de ses nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec au Festival du film de l'Outaouais. Ce rendez-vous incontournable pour tout amoureux de l'art cinématographique bonifie l'offre touristique locale. Je salue le travail de l'équipe organisatrice qui prend part au succès de l'événement et, par le fait même, au dynamisme culturel de la région et à sa visibilité ici comme à l'international. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

