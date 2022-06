Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival country de Lotbinière

QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, d'une somme de 46 500 $ au Festival country de Lotbinière, qui aura lieu du 17 au 19 juin 2022.

La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Le Festival country de Lotbinière est un incontournable pour les amateurs de musique country. Je suis fière que notre gouvernement soutienne cette initiative, qui contribue à la notoriété et à l'offre touristique de la région. Ce rendez-vous permet aux participants qui séjournent en Chaudière-Appalaches de vivre l'expérience du festival tout en visitant les environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureuse que Lotbinière retrouve son festival country pour une 7e édition. D'année en année, le nombre de festivaliers présents à cet événement reconnu dans la région ne cesse d'augmenter. C'est l'occasion parfaite pour les visiteurs de passer une fin de semaine en famille ou entre amis tout en profitant des spectacles offerts. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :





stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

