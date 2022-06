Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival country de Labrecque

QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 15 000 $ au Festival country de Labrecque, qui aura lieu jusqu'au 10 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Festival country de Labrecque est de retour cette année, au grand bonheur des amoureux de sports équestres. Ce rendez-vous bonifie l'offre touristique de la région et contribue à son économie, et je me réjouis que notre gouvernement lui accorde son soutien. J'invite la population à venir profiter des activités proposées, qui plairont à toute la famille. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean regorge d'attraits et ils vous charmeront assurément! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis fière de l'appui de notre gouvernement envers les événements du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'industrie touristique est un vecteur important de notre développement économique. Les visiteurs soutiennent les efforts des acteurs qui la composent et des commerces d'ici en participant au Festival country de Labrecque et en poursuivant leurs vacances dans notre magnifique région! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Lien connexe :

www.quebec.ca

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 367 995-5274