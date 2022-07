Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festi-Plage de Cap-d'Espoir

QUÉBEC, le 27 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirme l'attribution de 52 500 $ au Festi-Plage de Cap-d'Espoir, qui aura lieu jusqu'au 30 juillet.

Accordée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Notre gouvernement est fier de soutenir la 16e édition du Festi-Plage de Cap-d'Espoir. Cet événement anime la saison estivale et contribue à l'offre touristique ainsi qu'à l'économie de la Gaspésie. Bravo aux organisateurs, qui présentent un programme festif mettant en lumière des artistes québécois! J'espère que les participants profiteront de leur passage pour explorer les multiples attraits et activités de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureux que la population retrouve le Festi-Plage de Cap-d'Espoir, un rendez-vous estival qui est rapidement devenu un incontournable. Celui-ci propose un grand nombre de spectacles variés en plein air pour tous les goûts! J'invite les visiteurs à venir profiter du bord de la mer et des paysages grandioses de la Gaspésie. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

