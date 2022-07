Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Championnat national de motocross de Deschambault

QUÉBEC, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirment l'attribution de 40 000 $ au club Motocross Deschambault.

Ce montant appuiera l'organisation du Championnat national amateur de l'est du Canada (ECAN), qui se déroulera du 28 au 30 juillet, et du Championnat national MX Tour MRC, qui aura lieu le 31 juillet.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 25 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales. De son côté, le ministère du Tourisme verse 15 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Au Québec, nous pouvons être fiers de la diversité et de l'originalité des festivals et événements qui animent nos régions. En attirant de nombreux athlètes et supporteurs, ces deux championnats de motocross procurent une visibilité importante à notre destination. Ils enrichissent aussi l'offre événementielle de la Capitale-Nationale et dynamisent son économie. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour afin de profiter de la beauté des lieux et de l'accueil chaleureux de la population. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis de l'aide gouvernementale accordée au club Motocross Deschambault. Ces événements sportifs constituent une belle occasion de faire rayonner Portneuf et briller le talent des organisateurs. J'espère que les participants profiteront de leur passage pour explorer la région et découvrir ses attraits. »

Vincent Caron, député de Portneuf

