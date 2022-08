Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie la Grande Bataille de Bicolline

QUÉBEC, le 7 août 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 108 000 $ à la Grande Bataille de Bicolline, qui se déroulera à Saint-Mathieu-du-Parc jusqu'au 14 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« En augmentant les recettes touristiques dans nos régions, les festivals et les événements sont de puissants moteurs de développement socioéconomique pour le Québec. Véritable immersion médiévale fantastique, la Grande Bataille de Bicolline est un incontournable pour les passionnés d'histoire et de jeux de rôle. Notre gouvernement est très fier de soutenir ce rendez-vous estival, qui stimule notre économie et diversifie notre offre touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La Grande Bataille de Bicolline est unique en son genre. Chaque année, ce rendez-vous immersif attire de multiples visiteurs en Mauricie et leur réserve des moments inoubliables en les plongeant au cœur d'un village médiéval. Je félicite les organisateurs pour leur excellent travail. L'événement promet une fois de plus d'être un succès et d'engendrer des retombées majeures dans la région! »

Simon Allaire, député de Maskinongé

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

