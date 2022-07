Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie la Fête du lac des Nations

QUÉBEC, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 163 500 $ à la Fête du lac des Nations, qui aura lieu jusqu'au 24 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne la 41e édition d'un événement comme la Fête du lac des Nations. Ce rassemblement familial est une véritable tradition estivale pour l'ensemble de la population. Une initiative de cette envergure génère des retombées économiques régionales importantes, mais contribue également à faire rayonner le Québec en tant que destination touristique à l'international. J'invite les visiteurs à se laisser charmer par la beauté de l'Estrie et à y prolonger leur séjour. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La Fête du lac des Nations est un incontournable pour les familles de la région. Je suis ravi que la population puisse retrouver la formule complète de ce rendez-vous apprécié de tous. Les organisateurs proposent six jours de prestations musicales, de manèges, d'animations et de spectacles pyrotechniques qui en mettront plein la vue. Je les félicite d'avoir mis sur pied ce programme varié et je suis convaincu que les festivaliers seront nombreux à venir en profiter. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Lien connexe :

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

