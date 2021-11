Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Début de la période de dépôt des demandes d'aide financière pour les festivals et les événements touristiques

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère du Tourisme annonce le début de la période de dépôt des demandes d'aide financière dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison été-automne 2022. Jusqu'au 8 décembre 2021 inclusivement, les promoteurs de festivals et d'événements prévus entre le 1er mai et le 31 octobre 2022 peuvent déposer une demande par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme.

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques encourage le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citation :

« Les festivals et les événements sont essentiels à la vitalité économique et touristique de toutes nos régions. Ils bonifient notre offre en promettant à la clientèle tant locale qu'internationale une expérience unique, rendant ainsi notre destination attrayante et distinctive. Les acteurs de l'industrie événementielle font preuve d'une créativité admirable et inspirante, qui ne manque pas d'impressionner un public toujours au rendez-vous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques :

le cumul des aides financières provenant de l'ensemble des ministères et organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales ne peut désormais excéder 70 % des dépenses admissibles;



le cumul des aides financières provenant du gouvernement provincial ne peut excéder 50 % des dépenses admissibles;



les promoteurs doivent maintenant effectuer une mise de fonds d'au moins 20 % aux fins de la réalisation de leur événement.

