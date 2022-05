Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022

Le gouvernement du Québec appuie les Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix

QUÉBEC, le 28 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 50 000 $ aux Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix (GRVCC), qui se dérouleront du 28 mai au 12 juin 2022.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce.

Le ministère du Tourisme verse 30 000 $, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, pour la présentation des Classiques printanières des GRVCC. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde la somme de 20 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Citations :

« Les Classiques printanières des GRVCC sont de retour cette année au grand bonheur des adeptes de vélo. Votre gouvernement soutient un événement sportif qui participe au dynamisme de Charlevoix et à son statut de destination touristique de choix. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour dans la région pour explorer ses environs et admirer ses magnifiques paysages. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La réputation des Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix n'est plus à faire; l'événement fait rayonner notre belle région ici et à travers le monde depuis des décennies. En plus de célébrer l'arrivée de la belle saison, les Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix marquent le coup d'envoi des compétitions de vélo au Québec. Cette année, plus de 1 500 athlètes de partout sillonneront les routes de la région. J'invite nos citoyens et nos visiteurs à venir les encourager. Je reconnais du même coup l'engagement des organisateurs et des bénévoles qui sont derrière le succès de cet événement qui fait honneur à notre Capitale-Nationale.

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous sommes très heureux de retrouver les athlètes des Classiques printanières des GRVCC pour sa 24e édition. Il s'agit d'un événement toujours très populaire auprès des amateurs de vélo et qui animera l'ensemble de Charlevoix durant les trois jours de compétition. Les visiteurs seront impressionnés par les prouesses des athlètes qui alimentent le succès de cet événement année après année. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côté-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

