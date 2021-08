Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie Les Correspondances d'Eastman

QUÉBEC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 74 645 $ au festival littéraire Les Correspondances d'Eastman, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 5 septembre 2021.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 46 145 $ en vertu du programme Soutien à la mission. De ce montant, 11 145 $ est versé en aide spéciale COVID-19. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 28 500 $ par l'entremise du programme d'Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations

« Les Correspondances d'Eastman convient les amoureux des lettres dans le décor magnifique des Cantons-de-l'Est. Chaque visiteur est invité, à travers une programmation riche et des lieux enchanteurs, à laisser aller sa créativité et à tenter lui aussi la création littéraire. Cet événement unique est aussi prétexte à des rencontres passionnantes entre différents auteurs et leurs lecteurs. Par l'intermédiaire du CALQ, une société d'État qui relève de mes responsabilités, le gouvernement contribue financièrement au succès de cet événement majeur dans le domaine de la littérature qui a pour mission la promotion de la lecture et de la création. Bravo aux organisateurs et aux écrivaines et écrivains participants dont les œuvres nous rendent fiers, et longue vie aux Correspondances d'Eastman! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Votre gouvernement est toujours heureux d'apporter son soutien aux initiatives qui, en plus de dynamiser nos régions, font briller le talent et l'inspiration des Québécois. Les Correspondances d'Eastman font ceci à merveille, en conviant les festivaliers et les auteurs invités à profiter de l'ambiance inspirante de la région pour se plonger dans l'écriture et en célébrer le caractère universel et rassembleur. Je souhaite que les participants profitent de leur séjour pour sillonner les routes de la magnifique région des Cantons-de-l'Est et dire bonjour à ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Notre été ne serait pas le même sans les Correspondances d'Eastman, un événement tellement apprécié des citoyens de la région et des nombreux visiteurs qui s'y donnent rendez-vous! C'est donc avec beaucoup de fierté que notre gouvernement s'associe à cette incontournable rencontre avec l'écriture. J'en profite pour saluer les organisateurs qui font vivre l'événement autrement, dans le contexte actuel. Bravo et merci pour votre apport inestimable à notre vie culturelle! »

Gilles Bélanger, député d'Orford

Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488