Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie les classiques printanières des Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix

QUÉBEC, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 37 500 $ aux classiques printanières des Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix, qui se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 8 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 22 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 15 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

Citations :

« Votre gouvernement est fier d'appuyer les classiques printanières des Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix, mettant en lumière les exploits de cyclistes aguerris. Cette initiative sportive contribue au dynamisme de Charlevoix et à son rayonnement en tant que destination touristique. Bravo aux organisateurs! En plus de présenter un événement spectaculaire, ils ont su s'adapter au contexte actuel. J'espère que les compétiteurs et les visiteurs profiteront de leur séjour pour parcourir la région et découvrir ses paysages à couper le souffle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis plus de vingt ans, les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix se sont bâti une solide réputation auprès des cyclistes canadiens et internationaux. Les citoyens et les visiteurs seront impressionnés par les athlètes, qui donneront le maximum d'eux-mêmes dans un décor enchanteur. Je félicite les responsables de l'événement et tous les bénévoles; ils sont la raison derrière le succès de ce rendez-vous annuel faisant honneur à la Capitale-Nationale! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis toujours impressionnée par la qualité des athlètes qui prennent part aux classiques printanières des Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix. Leur agilité, leur endurance et leur détermination se déploieront lors de cette compétition relevée dans les pentes escarpées de cette magnifique région. Je suis remplie de fierté lorsque je constate la vitalité du milieu sportif de chez nous! J'en profite également pour saluer le bon travail des organisateurs. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Quel bonheur de retrouver les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix cette année! Les organisateurs ont redoublé d'efforts afin d'adapter leurs activités au contexte actuel. Je tiens à les remercier de leur apport, qui fait le succès de l'événement depuis maintenant vingt-deux ans. Ces compétitions, bien implantées et reconnues à travers le pays, contribuent au rayonnement de notre belle région. Je me réjouis que le gouvernement du Québec encourage cette manifestation sportive, où les athlètes se surpassent! »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec

https://www.facebook.com/TourismeQc

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur Twitter :

https://twitter.com/SCN_Qc

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions, de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région, de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-2112; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée, à l'Éducation et ministre responsable, de la Condition féminine, Tél. : 418 997-4093; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Relations médias, Direction des communications Ministère de la Sécurité publique, Tél. : 418 646-6777, poste 30274 [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme