Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le festival MUTEK

QUÉBEC, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 519 600 $ au festival MUTEK, qui se déroulera jusqu'au 5 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Manifestation culturelle de diffusion et de création d'arts numériques et de musique électronique, MUTEK propose aux visiteurs des performances audiovisuelles audacieuses et innovantes. Cette année, les volets artistique et professionnel du festival se déroulent tant physiquement que virtuellement.

Le ministère du Tourisme verse 225 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, contribue également à hauteur de 159 600 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission. De son côté, le ministère de la Culture et des Communications accorde 35 000 $ en vertu du programme Aide aux projets - Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec 2021-2022. Enfin, le Secrétariat à la région métropolitaine consent 100 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« Les festivals et les événements comme le festival MUTEK contribuent à la signature de Montréal à titre de métropole culturelle riche, aux idées foisonnantes et à l'avant-garde artistique, garante d'une expérience touristique originale et unique. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir MUTEK. En mariant la musique électronique et la créativité numérique, ce rendez-vous reconnu à l'échelle mondiale attire depuis plusieurs années les adeptes du domaine et ses plus grands créateurs et idéateurs. Bravo aux organisateurs, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour adapter le programme au contexte actuel, en proposant des activités extérieures, intérieures et en ligne! J'invite les festivaliers à prolonger leur séjour dans la métropole et ses environs afin de dire bonjour aux nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis plus de vingt ans, le festival MUTEK permet à des gens créatifs de mettre le développement technologique au service de l'art. J'invite les passionnés du numérique à cette vitrine exceptionnelle mettant de l'avant musique électronique et performances audiovisuelles audacieuses! Cet événement est une excellente occasion pour découvrir jusqu'où la technologie peut amener la création artistique. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« MUTEK accueille la population montréalaise et les visiteurs d'ici et d'ailleurs pour une expérience originale alliant créativité et audace. En plus de fournir des occasions d'échanges et de réseautage aux créateurs, il met en lumière le travail d'artistes émergents des arts numériques. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer à cet événement, qui contribue à renforcer la position et le rayonnement international de Montréal dans ce secteur, au sein duquel notre métropole se démarque. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

