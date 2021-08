Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival musique du bout du monde

QUÉBEC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 205 265 $ au Festival musique du bout du monde, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 8 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme consent une contribution de 132 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 73 265 $ en vertu du programme Soutien à la mission. De ce montant, 18 415 $ sont versés sous forme d'aide spéciale en lien avec la COVID-19.

Citations :

« Votre gouvernement est fier d'appuyer le Festival musique du bout du monde, qui a réussi à adapter son programme au contexte actuel, au grand plaisir de son public. Les festivaliers auront l'occasion d'assister à des spectacles mettant en valeur le talent d'artistes de différentes cultures. Il s'agit d'une chance unique pour faire de belles découvertes musicales dans un environnement bucolique qui enrichit l'expérience artistique. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour en Gaspésie et à dire bonjour à ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival musique du bout du monde est une belle occasion de vivre des expériences inoubliables en compagnie d'un public avide d'arts d'interprétation variés. Notre gouvernement contribue au succès de cette manifestation culturelle, qui nous propose un tour du monde en rythme, en chanson et en musique, au cœur des paysages majestueux de la Gaspésie. Bravo aux organisateurs et aux artistes! Ils ont accompli un travail de préparation très soigné pour accueillir les invités et le public de Musique du Bout du Monde dans ce contexte particulier. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« C'est avec enthousiasme que je souligne le travail remarquable de tous ceux qui participent au succès du Festival musique du bout du monde. Je suis fier que notre gouvernement encourage cet événement célébrant la musique de toutes les cultures, et ce, dans un des plus beaux décors qui soient. Voilà une belle occasion pour venir faire un tour en Gaspésie! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

