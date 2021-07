Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival Mémoire et Racines

QUÉBEC, le 23 juillet 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 85 840 $ au Festival Mémoire et Racines, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 25 juillet. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 52 840 $ en vertu du programme Soutien à la mission. De ce montant, 7840 $ sont versés en aide spéciale relative à la COVID-19 pour soutenir le développement et le plan de relance de cet événement. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 33 000 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en regard des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Célébrer les trésors culturels qui sont à la source de notre identité permet de mieux nous projeter dans l'avenir. Aux sons des violons, des chansons, de la voix des conteurs et du rythme des ''tapeux de pieds'', le Festival Mémoire et Racines fait vivre ce patrimoine immatériel bien ancré dans notre culture et le perpétue auprès des jeunes et moins jeunes. J'invite les Québécois de toutes nos régions à le redécouvrir! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Ce festival célèbre chaque année les arts traditionnels d'ici et d'ailleurs. Avec une programmation ralliant des musiciens, chanteurs, danseurs et conteurs, cet événement fait vivre aux festivaliers des moments inoubliables, dans une atmosphère conviviale et festive. Je salue le travail des organisateurs, qui ont su adapter leur programmation au contexte actuel. J'invite au passage les festivaliers à prolonger leur séjour pour dire bonjour à tout ce que la magnifique région de Lanaudière a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2310; Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488