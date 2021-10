Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le festival La Virée Trad

QUÉBEC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 105 250 $ au festival La Virée Trad qui se déroulera jusqu'au 10 octobre, dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, verse un montant de 78 250 $ à l'organisme dans le cadre du programme Soutien à la mission. Cette contribution financière vise à lui permettre d'organiser le festival tout en poursuivant sa mission de diffuseur. De son côté, le ministère du Tourisme accorde 27 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Voilà 20 ans que le festival La Virée Trad s'est donné pour mission de célébrer toutes les formes d'expression de notre patrimoine. Après une édition réalisée à distance, La Virée n'a ménagé aucun effort pour revenir en force avec une programmation adaptée à la situation sanitaire tout en gardant son âme vivante. Une foule d'activités sont proposées aux visiteurs, dont plusieurs spectacles et ateliers de danse, de musique et de contes. Le marché public offrira par ailleurs les produits d'une quarantaine de producteurs et artisans locaux. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec, et c'est pourquoi nous soutenons cet événement qui célèbre un patrimoine immatériel dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les événements enrichissent l'offre touristique du Québec en faisant vivre aux visiteurs des expériences originales. Le festival La Virée Trad en est un excellent exemple. Depuis vingt ans, il convie les participants à découvrir, au rythme de notre musique traditionnelle, le patrimoine culturel gaspésien, acadien et québécois. C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient ce rendez-vous, qui fait rayonner la Gaspésie en tant que destination touristique. Je tiens à souligner l'excellent travail des acteurs de l'industrie événementielle; par leurs efforts soutenus, ils rendent notre province toujours plus attrayante. Bon festival! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux que le gouvernement du Québec contribue financièrement au succès du festival La Virée Trad, qui dynamise l'économie de la Gaspésie. Je lève mon chapeau aux organisateurs, car ils ont tout mis en œuvre pour que les festivaliers puissent découvrir des artistes de musique traditionnelle établis et d'autres de la relève dans le respect des mesures sanitaires! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3476