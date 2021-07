Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival Eurêka!

QUÉBEC, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 152 500 $ au Festival Eurêka!

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Eurêka! ne pouvant être présenté dans sa forme habituelle cette année, les organisateurs ont développé une plateforme afin de poursuivre leur mission, soit exposer les jeunes et les moins jeunes au monde de la science.

Le ministère du Tourisme accorde 52 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Économie et de l'Innovation consent un montant de 100 000 $ en vertu du programme NovaScience.

Citation :

« Pour les jeunes Québécois, le Festival Eurêka! est devenu au fil du temps un incontournable dans les domaines de la science et de la technologie. Je lève mon chapeau aux organisateurs, qui ont su adapter l'événement en trouvant une formule différente pour joindre leur public cette année, laissant ainsi la fabuleuse magie scientifique s'opérer. Il s'agit d'une belle occasion pour la population de satisfaire sa curiosité et de faire de belles découvertes, et ce, tout au long de l'année. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

