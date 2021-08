Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival des traditions du monde de Sherbrooke

QUÉBEC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue 259 500 $ au Festival des traditions du monde de Sherbrooke, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 15 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 154 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 90 000 $ par l'intermédiaire du volet 2 du Programme d'aide aux initiatives innovantes, et 15 000 $ additionnels par le biais du volet 1 du Programme d'aide à la diffusion en variétés.

Citations :

« L'unicité du Québec se reflète dans divers secteurs d'activité, dont celui des événements. Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke en est un excellent exemple. Chaque année, il invite les participants à vivre au rythme de différentes cultures et à découvrir le savoir-faire des artisans. C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient ce rendez-vous qui fait rayonner le Québec en tant que destination ouverte sur le monde. Je tiens à souligner l'excellent travail des acteurs de l'industrie touristique, qui, par leurs efforts soutenus, rendent notre province toujours plus attrayante. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke offre une occasion unique de se retrouver dans un esprit festif où gastronomie, musique, danse et artisanat convergent. Cet événement rassembleur, que notre gouvernement soutient, constitue un important point de rencontre de cultures proches et éloignées, nouvelles et anciennes. J'invite petits et grands à une visite au cœur de la belle région de Sherbrooke pour un voyage autour du monde. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Dynamique, ouverte et accueillante, la ville de Sherbrooke est le lieu tout indiqué pour tenir le Festival des traditions du monde, un événement tant attendu et prisé! Je suis heureux que notre gouvernement appuie cette célébration de la diversité culturelle remplie d'expériences variées. J'invite tous les visiteurs à découvrir les nombreux charmes de la belle région touristique des Cantons-de-l'Est. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

