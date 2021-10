Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 110 000 $ au Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, qui se déroulera à Rouyn-Noranda dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 9 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 75 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 35 000 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission.

Citations :

« Je suis fière de soutenir le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, qui bonifie l'offre touristique du Québec en faisant vivre aux visiteurs une expérience originale. Depuis 2005, l'événement propose aux participants l'occasion unique de rencontrer les plus grands guitaristes de la scène québécoise et internationale. Je souhaite féliciter les organisateurs, car ils ont élaboré un programme adapté au contexte actuel. Le public peut ainsi applaudir des musiciens talentueux sur place ou dans le confort de leur foyer, grâce à la webdiffusion. J'invite tous les festivaliers à profiter de leur passage dans la région pour découvrir ses richesses et ses attraits. Bon festival! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue présente une 17e édition riche en virtuosité et en influences musicales dans la ville de Rouyn-Noranda. Cet événement d'envergure internationale offre des prestations de haut calibre, livrées par des artistes réputés, et accorde une place à la relève, grâce à un volet éducatif s'adressant à un jeune public. Je veux souligner les efforts déployés par l'organisation pour assurer la tenue de ce rendez-vous culturel incontournable dans la région cette année. La formule hybride qui est proposée permettra sans aucun doute de joindre un plus vaste public en toute sécurité. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec, et c'est pourquoi nous soutenons le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. La réputation de ce rendez-vous musical n'est plus à faire, et son apport à l'industrie touristique de la région est des plus importants. Je lève mon chapeau aux organisateurs, qui ont trouvé une façon ingénieuse de garder l'événement vivant, au plus grand plaisir de tous. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

